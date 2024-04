Lío en la Euroliga: "Verás lo que te harán los sionistas en Israel"

Los playoff de la Euroliga son tiempos de emociones fuertes dentro y fuera de la pista, dos semanas en las que ocho equipos luchan por hacerse con un hueco en la Final Four y soñar con levantar el título europeo. La serie entre Maccabi y Panathinaikos está siendo una auténtica guerra también a nivel mediático, con Ergin Ataman como gran protagonista.

Macabeos y griegos están empatados en la eliminatoria con 1-1. Los de Tel Aviv asaltaron el OAKA en el primer partido (87-91) con una gran actuación de Bonzie Colson en el lanzamiento exterior, mientras que Panathinaikos, gracias a los 29 puntos de Kostas Sloukas, puso las tablas en la serie en el segundo partido.

Tras la conclusión del primer choque, Ergin Ataman se mostró muy descontento con las actuaciones arbitrales, un sospechoso habitual en cuanto a polémicas se refiere ya desde su etapa en el banquillo de Efes: "No hemos jugado bien pero las dos faltas en lanzamientos exteriores han sido ridículas. No lo entiendo. No es justo para el baloncesto darle seis puntos a Baldwin cada vez en esa posición. No es justo" aseguró instantes después del pitido final.

La Euroliga 'castiga' a Ataman

Fue tal el 'cabreo' del turco con las decisiones arbitrales que incluso se reunió con algunos medios de comunicación para enseñarles en vídeo todas las acciones en las que Panathinaikos fue perjudicado, algo que solo él podía hacer. "Al final cometimos errores, eso es un hecho. Es inaceptable fallar tantos tiros libres. pero el partido no fue limpio. Queremos jugar, baloncesto limpio, somos mejor equipo que Maccabi y a partir de mañana empezaremos a demostrarlo" afirmó Ergin en esta reunión.

Ergin Ataman, una pesadilla para los árbitros / EFE

Estas palabras provocaron que la Euroliga abriera un expediente disciplinario sobre Ataman, también por negarse supuestamente a contestar preguntas de medios israelís en el entrenamiento del pasado miércoles 24 de abril: ""La Euroliga de baloncesto desea expresar su decepción por las declaraciones públicas realizadas por el Sr. Ergin Ataman. Las declaraciones hechas por el entrenador Ataman son deliberadamente engañosas e incorrectas: ofrecen un análisis inexacto del juego y de un número de jugadas cuidadosamente seleccionadas. Euroleague Basketball no tolerará este tipo de comportamiento y ya se han iniciado procedimientos disciplinarios" reza el comunicado.

Ataman recibe amenazas

La cosa se ponía caliente en la previa para el segundo partido. Panathinaikos sufrió, pero acabó imponiéndose en el último cuarto en otra cita marcada por el alto nivel físico de ambos conjuntos en cancha y que obligó a los árbitros a mantener los ojos bien abiertos ante cualquier acción. Ataman acabó más contento que el miércoles, aunque eso no le privó de quedarse a gusto en rueda de prensa.

"Es muy raro que una gran organización a la que siempre protejo haga público un comunicado contra mí acusándome de dañar la imagen de la Euroliga. Puedo equivocarme, vale, pero no hay que poner la gente contra mí. Mirad lo que ha pasado ahora: cuando iba hacia el banquillo, alguien del staff de Maccabi sin acreditación me ha dicho 'Verás en Israel lo que te harán los sionistas'" aseguró Ergin Ataman, unas palabras de carácter muy amenazante que ya están siendo investigadas por la Euroliga.