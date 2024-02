¿Dónde está Ricky?

El Barça realizó su última sesión de entrenamiento en el Palau este jueves por la mañana, aunque en los minutos finales que tuvieron la oportunidad de ver los medios de comunicación Ricky Rubio no estaba con sus compañeros.

“No busquéis a Ricky porque no está”, decía en broma el base checo Tomas Satoransky, consciente del interés que suscita el base del Masnou pero que en esta ocasión no se le pudo ver con el resto del equipo.

Y, efectivamente, el equipo al completo a excepción de Rubio, realizó una larga sesión de trabajo con la inclusión de Caicedo, el último en recibir el alta médica, al igual que Alex Abrines, que ya tuvo la oportunidad de jugar unos minutos ante el BAXI.

"En algún momento nos podrá ayudar"

El propio Abrines, no quiso adelantar el regreso del base. “Seguro que en algún momento nos podrá ayudar. Volver no es fácil y para dejar atrás esta enfermedad hay que tener mucho valor”, decía el mallorquín que no quiso ‘mojarse’ sobre su vuelta aunque todo apunta para el 1 de marzo, ante el AS Mónaco.

A muchos culés les ha sorprendido que prefiriera jugar primero con la selección que hacerlo con el Barça, aunque el club supo del interés de Rubio de hacerlo primero con el equipo de Sergio Scariolo y, obviamente, no le pusieron ningún impedimento.

“La vuelta de Ricky con la selección es un paso más en el camino y a partir de ahí tomaremos una decisión a su vuelta”, comentó Grimau, que posiblemente le hubiera gustado contar con el base de cara a la Copa, aunque siempre le han dado libertad para tomar sus decisiones en su regreso a la competición, como en este caso, volver con ‘La Roja’ antes que con el Barça.