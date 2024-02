Sergio Rodríguez: "¿Favoritos? Llegamos primeros, pero sabemos lo que significa la Copa"

La Copa del Rey de baloncesto arranca este jueves, a partir de las 18h (CET) con la primera eliminatoria de cuartos de final que van a disputar el Real Madrid y UCAM Murcia.

El conjunto de Chus Mateo abre la competición al haber acabado la primera vuelta de la Liga Endesa en primera posición, un hecho que tiene como recompensa contar con un día de descanso adicional en caso de acceder a las semifinales del torneo.

'Chacho' protagonista antes del último entreno

Los blancos se han entrenado esta mañana, entre las 11 y las 12, sobre el parquet del Martín Carpena, pero antes de la última sesión previa al partido ante el conjunto murciano, Sergio Rodríguez ha pasado por zona mixta para compartir sus impresiones a pocas horas del debut en la Copa.

Uno de los puntos fuertes del año

"El equipo está bien. Desde principio de temporada, sabemos que el camino es importante y que hay que ir preparando cada momento de la temporada, y todos entendemos que la Copa es uno de los puntos fuertes del año. Estamos muy concentrados y con ganas de empezar".

Apela a la concentración

El 'Chacho', que tiene un póker de copas (2012, 2014, 2015 y 2016), no rehúye el gran momento, a nivel clasificatorio, en el que llega el equipo a la cita, pero también es consciente de lo que deben hacer para tratar de meterse en 'semis': "La Copa es un torneo muy especial para todos, venimos con mucha ilusión, con ganas de preparar bien los partidos, estar centrados desde el primer momento esta noche ante UCAM Murcia".

Sergio Rodríguez, en el calentamiento de un partido con el conjunto blanco / EFE

El favoritismo del Real Madrid

Sobre si son los favoritos en Málaga, Rodríguez ha recordado la complejidad del torneo, con un formato realmente exigente: "Vamos primeros en ACB y Euroliga, pero todos entendemos lo que significa la Copa y el formato. Tenemos que estar muy preparados y muy concentrados desde el primer minuto porque ya se ha visto que en toda la historia del torneo siempre hay muchas sorpresas", expresó.

"En Murcia no estuvimos bien"

Por último, y sobre el rival de esta noche, Sergio Rodríguez ha reconocido que no jugaron un buen partido en Murcia, donde cayeron derrotados hace unas semanas por 73-61 en un partido en el que los blancos no quedaron muy satisfechos con el arbitraje: "Nosotros no estuvimos bien, ellos compitieron como equipo, están haciendo un gran año, pero nosotros entendemos que este es un momento clave de la temporada, así lo hemos preparado y así lo afrontamos", concluyó.