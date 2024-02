Abrines: “No nos afecta nada que no nos pongan como favoritos”

Álex Abrines se siente fuerte y preparado para ayudar al Barça a ganar la Copa del Rey que arranca para los blaugrana este viernes, ante el BAXI Manresa. “Me encuentro muy bien, han hecho un buen trabajo los servicios médicos, y ahora me falta rodaje pero me encuentro bien. Ya pude disfrutar de unos minutos en el último encuentro y eso me va a ayudar”, comentó en la sala de prensa

Será el cuarto duelo de la temporada ante el BAXI, la última, con una victoria trabajada en el Nou Congost y Abrines no tiene claro si es positivo o negativo. “Depende como lo mires puede ser bueno en contra. Son muchos partidos, al final son dos equipos catalanes, y los tres partidos fueron muy disputados”, comentó. “Es una eliminatoria muy ajustada, con dos equipos jugando a mucho ritmo”.

Los azulgrana cayeron en cuartos de final el año pasado, algo que sigue estando presente de cara al duelo ante el BAXI. “Los que estábamos el año pasado, lo tenemos en la cabeza, pero hemos de tener en cuenta que no queremos caer dos veces seguidas, así que estamos preparados”, dijo.

No le preocupa no ser favoritos

Al mallorquín no parece preocuparle que no salgan con las máximas opciones al título. “Aunque no nos pongan como favoritos, no nos afecta nada y hemos de dar la talla porque somos el Barça, eso es lo que importa”

El equipo se muestra unido de cara a la Copa del Rey / SPORT

“El Madrid ha hecho un gran trabajo en esta primera parte de la temporada, y al final es normal que se les tilde de favoritos. Un partido puede pasar cualquier cosa y creo que los ocho equipos pueden ganar la Copa”

Respecto a la evolución de Ricky Rubio, dijo que “lo veo bien, mejorando cada día. En algún momento, seguro que nos podrá ayudar y me alegro por él. Volver no es fácil, dejar atrás esta enfermedad es de tener mucho valor”, dijo Abrines, que pasó por una situación parecida.