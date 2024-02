Grimau: “Llegamos preparados y con buena mentalidad”

Roger Grimau afronta su primer gran reto como técnico del Barça en la Copa del Rey en Málaga, donde debutan este viernes ante el siempre peligroso BAXI Manresa. “La verdad es que me siento feliz de poder contar una primera oportunidad para ganar un título con el Barça”, dijo en la previa a viajar a Málaga.

Para Grimau solo existe un partido, el de este viernes, ante el BAXI Manresa. “Hemos de ser muy cuidadosos con el balón, intentar defender muy bien si perdemos balones porque salen con mucha velocidad, es su juego y te fuerzan a eso”, comentó sobre el rival

Respecto a las sensaciones con las que afronta la Copa, dijo que “llegamos en un buen nivel y preparados, con una mentalidad de jugar mañana al máximo de nuestras posibilidades. Sabemos que el partido será complicado, pero esperanzados porque nuestro nivel es alto”.

Solo tiene en la cabeza el BAXI

Tiene claro, que ganar la Copa “a nivel personal sería algo muy bonito, pero lo único que tengo en la cabeza es el BAXI, solo vemos el primer partido, y esperamos seguir creciendo.

Mientras las apuestas apuntan a Madrid y Unicaja como principales favoritos, al técnico azulgrana no le importa lo que se hable fuera. “La presión solo nos la ponemos nosotros. Vamos allá sin pensar en lo que diga la gente, es una competición muy complicada, con los cinco sentidos el primer dia.

El técnico azulgrana sigue el último entrenamiento en el Palau / SPORT

Grimau superó el momento más difícil del mes de diciembre donde se llegó a rumorear su salida del equipo. “Siempre he dicho que con los que me siento apoyado están desde el primer día y lo demás no depende de mi. Para mi, es fundamental el apoyo de la gente que me rodea”, aseguró el técnico.

Respecto a la inclusión de Ricky en la selección antes de debutar con el Barça, dijo que “la vuelta de Ricky con la selección es un paso más en el camino y a partir de ahí tomaremos una decisión a su vuelta”, sin especificar.