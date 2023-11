Oriol Paulí y su partido "especial" ante un gran Bàsquet Girona

El Barça regresa este domingo a las 17.00 horas a la Liga Endesa con un complicado encuentro frente al mejor Bàsquet Girona de la historia que llega tres días después de la gran victoria del jueves ante el 'desterrado' Maccabi a puerta cerrada en Belgrado (90-92).

Con Laprovittola otra vez a su mejor nivel una vez superados y olvidados unos problemas físicos, el conjunto barcelonista viene de caer en Murcia en la pasada jornada y no podrá contar con Rokas Jokubaitis ni con Jan Vesely frente a un rival en el que aún no ha anunciado su retirada definitiva el genial Marc Gasol y que llega con el cedido Sergi Martínez a gran nivel, sobre todo en el rebote.

Uno de los protagonistas será el gerundense Oriol Paulí, quien se formó en su ciudad hasta ingresar en la cantera barcelonista en minibasket y cuyo padre Joan tiene pasado allí como jugador. "Va a ser un partido especial. Mi padre jugó en Girona y es un equipo al que en casa siempre hemos seguido mucho y en mi caso desde bien pequeño, así que con muchas ganas de jugarlo", comentó el catalán.

Paulí lo pasó mal en la pasada temporada / JAVI FERRÁNDIZ

"El Girona tiene una identidad muy marcada, juega muy intenso atrás y eso le permite correr y hacer puntos fáciles. Tendremos que imponer un poco nuestro ritmo, intentar mover bien la pelota y anotar para que no puedan correr a partir del rebote. Y en defensa, lo mismo. Intentar jugar físicos y que no puedan coger rebotes ofensivos, porque son los primeros de la Liga Endesa en ese apartado", prosiguió el ex del Dreamland Gran Canaria.

Paulí por fin está viendo la luz tras el ostracismo absoluto al que lo condenó Jasikevicius. "Es complicado. Hay que estar muy preparado mentalmente y en algunos momentos he trabajado con psicólogos deportivos que me han ayudado un poco a llevar estas situaciones. Lo más importante es entrenar bien cada día, estar enchufado y cuando te llegan las oportunidades, estar preparado. Ahora se han dado estas circunstancias y estoy jugando más", reflexionó el exterior.

Y eso que está jugando fuera de posición, por así decirlo. "Me estoy encontrando cómodo. Ahora juego en una posición (base) que no es la mía, pero también estoy aquí para eso. Puedo ocupar varias posiciones, en el 1, en el 2 o en el 3. Estoy aprovechando bien los minutos, pero siempre hay margen de mejora. Si tuviese que elegir una posición, donde mejor lo he hecho siempre es de dos, pero yo lo que quiero es estar en la pista y tener minutos", concluyó a este respecto.

Ike Iroegbu está siendo una de las estrellas de la Liga Endesa / EFE

Por último, se refirió a las bajas de Jokubaitis y Vesely más de la larga duración de Michael Caicedo frente a un rival liderado por Ike Iroegbu. "Son dos jugadores muy importantes para nosotros, pero tenemos una plantilla amplia y en momentos así el resto estamos preparados para asumir más minutos en mi caso y ahora en el de James (Nnaji). Es lo bueno de este equipo, que somos una plantilla larga, que todos estamos preparados para jugar y ahora es cuando hay que demostrarlo", añadió Oriol Paulí.