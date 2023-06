Los olvidados de Jasikevicius

El entrenador azulgrana se ha 'olvidado' de cuatro jugadores en el tramo final de temporada, con los títulos en juego Paulí y Da Silva llevan prácticamente un mes sin jugar, y la presencia de Martínez y Nnaji en pista es anecdótica

Tras 19 victorias consecutivas en Liga Endesa en partidos jugados esta temporada en el Palau Blaugrana, el Barça rompió su racha triunfal en el peor momento del curso, tras caer ante Unicaja por 79-88 y perder el factor pista a favor en las semifinales del playoff ACB.

Superados con claridad desde el principio, y con síntomas preocupantes de fatiga y motivación en algunos jugadores, el equipo de Sarunas Jasikevicius cayó con total merecimiento y ahora está obligado a ganar un partido en Málaga para devolver la serie a Barcelona y disputar un hipotético quinto encuentro. Pese a que las sensaciones con las que se acabó el segundo duelo no son nada buenas, el precedente de la pasada temporada en semifinales, en las que el Barça salió ante la Penya con 1-1 y logró derrotar a los verdinegros por 1-3, invita a cierto optimismo.

La derrota volvió a contar con los mismos protagonistas de los sonados últimos tropiezos. Nikola Mirotic firmó otro partido para el olvido con 6 puntos y un 1/9 en tiros, Jan Vesely se quedó en cuatro puntos, y tan solo Nico Laprovittola (19), Nikola Kalinic (14) y Kyle Kuric (13) superaron los 10 puntos. Llamativa, para mal, fue la presencia en pista, en cuanto a minutos de James Nnaji (seis segundos), Sergi Martínez (un minuto y trece segundos) y Mike Tobey (dos minutos), si bien es cierto que este último tuvo una torcedura de tobillo.

Da Silva y Paulí, los descartados habituales

"Hoy quedan fuera del roster por decisión técnica Oscar Da Silva y Oriol Paulí". Esta frase es la más habitual en la previa de cualquier partido del Barça en los últimos meses. El ala-pívot germano ha pasado a ser totalmente residual en la rotación del técnico lituano, y pese a que está viviendo su temporada de debut en el Barça, su poca presencia en partidos ha frenado en seco la evolución de uno de los interiores con mayor proyección en Europa en los últimos años.

Da Silva, un fichaje Euroliga que no jugó ni un segundo ni playoff ni Final Four

Los datos en Euroliga son demoledores: tras no jugar ni un solo segundo en el último partido de fase regular ante Valencia Basket, Da Silva tampoco jugó nada en los tres partidos del playoff de cuartos ante Zalgiris, las semifinales de la Final Four ante el Real Madrid, y el tercer y cuarto puesto ante Mónaco. En ACB jugó dos partidos en mayo, ante Fuenlabrada y Baskonia, pero está inactivo en playoffs. Cero segundos para el hipotético suplente de Mirotic a principio de temporada y cuya llegada justificaba la salida de Rolands Smits, que pese a su aportación al equipo rindiendo con garantías y solvencia en el '4', tuvo que hacer las maletas hacia Kaunas, perdiendo el Barça a un jugador cupo.

Paulí, casi un mes sin jugar

Un asunto, el de los jugadores nacionales, que se tuvo que 'arreglar' con el fichaje de un Oriol Paulí cuya situación no es mucho mejor que la de Da Silva. En Euroliga, su último partido fue el 7 de abril, antes de las eliminatorias previas a la final a cuatro. Tan solo 12 partidos europeos disputados en todo el curso, mientras que en ACB tampoco juega desde el 14 de mayo, en el que disputó cinco segundos ante Baskonia.

Cory Higgins, Oriol Paulí y Oscar Da Silva | Valentí Enrich

Sergi Martínez, un minuto en dos partidos ante Unicaja

Con cuentagotas también hay que valorar la situación de Sergi Martínez, que tras superar una lesión en la rodilla izquierda, no ha contado con minutos de peso para recuperar sensaciones en pista. Ante Zalgiris, en el playoff Euroliga, disputó seis minutos en el primer partido, tres en el segundo y 21 segundos en el tercero. En la Final Four, ante Real Madrid y Mónaco, por debajo también de los tres minutos por encuentro. Su participación tampoco varía en el campeonato nacional: siete minutos ante Baskonia, seis contra Murcia, 28 segundos y 6 minutos en la serie ante Valencia Basket, y 0 y 1 minuto hasta el momento contra Unicaja.

¿Por qué juega tan poco Nnaji?

El cuarto en discordia es un James Nnaji que tampoco está contando con oportunidades. Habitual en el roster prácticamente toda la temporada, su balance de minutos no cuadra ante todas las 'maravillas' que se dicen sobre él y sobre ese futuro que le sitúa en la NBA a corto plazo. Ocho, tres y cero minutos ante Zalgiris, ocho ante el Madrid y 12 ante Mónaco, y en los últimos partidos de Liga Endesa, once, ocho, cuatro, y otros cuatro minutos, seguidos por los seis segundos en el segundo partido ante Unicaja, tras no haber jugado en el primero.

Unicaja vuelve a desnudar al Barça

Los números hablan por si solos. Sarunas Jasikevicius se ha olvidado de cuatro jugadores de su plantilla, que se encuentran desconectados de la dinámica de partido, como es normal. Pese a la gran imagen que se dio ante Valencia Basket en la eliminatoria de cuartos, tal y como ocurrió en la Copa, Unicaja ha vuelto a aflorar las vergüenzas y debilidades de un equipo que está obligado a ganar la ACB si no quiere despedir la temporada 22/23 en blanco.