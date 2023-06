Laporta justifica el adiós de Mirotic y Jasikevicius y confirma el presupuesto para la próxima temporada

El presidente azulgrana informó sobre las exigencias de LaLiga para rebajar el gasto en las secciones Laporta afirmó que el 'Nou Palau' no superará los 200 millones de euros de coste

El Barça de basket se prepara para un importante recorte pero sin dejar de ser competitivo. Este podría ser un buen resumen de lo que comentó la pasada noche del jueves Joan Laporta en la entrevista que concedió a los compañeros de 'TV3' en el que repasó la actualidad del club, muy marcada en las últimas horas por los innumerables cambios vividos en la sección de baloncesto, que hace 10 días levantó su vigésima ACB en Madrid.

El presidente azulgrana no esquivó ninguno de los temas más delicados que afectan al equipo, como el cambio de entrenador, la más que posible rescisión de Nikola Mirotic y la rebaja, en casi un 30%, de la masa salarial del equipo, que sufrirá una reducción de 40 millones de euros a algo menos de 28.

Laporta: "Seguiremos siendo competitivos en Europa"

"LaLiga nos dijo que estábamos en 108 millones de presupuesto en las secciones y que había que reducirlo a 92. No hemos llegado a esta cifra y hemos tenido que avalar desde la junta con nuestro patrimonio personal. Eso habla de lo comprometidos que estamos con las secciones. Por supuesto que podremos ser competitivos con el equipo de basket, tendremos un presupuesto cercano a los 30 millones y trabajaremos para tener un equipo competitivo. Con esos 30 millones seremos competitivos en la Euroliga", afirmó un Laporta que también valoró las dos despedidas más sonadas al final de este curso como son las de Nikola Mirotic y Sarunas Jasikevicius.

La entidad, por encima de todo

"Con Mirotic nos encontramos un contrato heredado que era insostenible. Se ha hablado con él para encontrar la manera de reconducir este salario tan elevado. Salen del Barça ganando la ACB con mucha autoridad y despidiéndose del público del Palau. Más allá de que nos gusten Mirotic y Jasikevicius, la entidad está por encima de todo. Lo que no podemos mantener hoy en día es un presupuesto en el baloncesto de 40 millones de euros en salarios. Tenemos que reconducirlo porque todas las secciones afectan al fair play, y dentro del plan de viabilidad tenemos que hacer ajustes. Y no se trata de que se tengan que generar más ingresos, sino que hay que ahorrar en salarios", afirmó.

El adiós de Saras, ligado también a aspectos deportivos

Además, también resultó algo sorpresivo anunciar que el adiós de Saras respondía también a motivos deportivos, justo después de ganar la ACB. "Jasikevicius es un hombre querido y siempre lo será, el Barça será su casa. Personalmente tengo una buena relación con él, pero el club está por encima de jugadores, entrenadores y de quien haga falta. Acababa contrato y seguramente era el entrenador mejor pagado de Europa. Desde la secretaría técnica se hizo un análisis deportivo y se comentó que lo mejor era que no continuase, que estábamos en una etapa nueva que implicaba hacer cambios. El planteamiento que nos hicieron con su renovación tampoco nos gustó, al Barça no se le puede poner contra la pared a la hora de negociar. Tiene que queda claro que acababa contrato y hemos decidido deportivamente y económicamente no convenía renovarle, y confiamos en Roger Grimau. Personalmente me gustan estas decisiones, de dar alternativa y posibilidades a personas del barcelonismo que han conseguido también Euroligas, y que además lo estaba haciendo muy bien en el segundo equipo", explicó sobre el nuevo 'coach', que llega bendecido.

El tope del precio del 'Nou Palau'

Por último, y en relación al 'Nou Palau', Laporta también dejó un gran titular en referencia al coste que tendrá la nueva instalación: "Hay presupuesto para el nuevo Palau Blaugrana. Al inicio hubo confusión en que se iba a construir una mega instalación, pero todo cabe en los 1.472 millones que hemos pedido. Se habló de que unos americanos querían hacer un Palau de 400 millones de euros, y eso no hace falta. Podemos hacer un pabellón de 200 millones de euros para 16.000 espectadores y que pueda albergar conciertos con 20.000 asistentes, y es un modelo que funciona perfectamente en Europa y que será, como máximo, de 200 millones de euros", concluyó.