Los posibles alternativas a Kevin Punter en el Barça a coste cero

Kevin Punter ha plantado al Barça y ha decidido renovar su contrato con Partizán por dos temporadas más Tras el duro revés del no fichaje de Punter, os traemos algunas de las alternativas económicas que podrían ocupar la posición de combo (base-escolta) en el equipo azulgrana

Cuando todo apuntaba a que Kevin Punter se convertiría en la gran apuesta del Barça para la próxima temporada, la situación ha dado un vuelco totalmente inesperado. El jugador norteamericano ha decidido renovar su contrato con Partizán por dos temporadas más.

De esta manera, el conjunto dirigido por Zeljko Obradovic seguirá disfrutando de unos de los jugadores más determinantes y talentosos de la Euroliga.

El Barça está obligado a reforzar una plantilla que perderá Nikola Mirotic, estrella del equipo. Además, Kyle Kuric también ha abandonado el club culé y ha fichado por el Zenit de San Petersburgo y desde el club se está trabajando para rescindir el contrato de Cory Higgins.

Tras el duro revés del no fichaje de Kevin Punter, os traemos algunas de las alternativas económicas que podrían ocupar la posición de combo (base-escolta) en el Barça.

El jugador griego termina contrato con el Olympiakos y las negociaciones para su renovación se encuentran en un punto muerto. Sloukas es un jugador muy consolidado en el baloncesto europeo y, pese a sus 33 años, ha sido una pieza clave para la gran temporada de Olympiakos (subcampeón de la Euroliga). El griego ha promediado 11 puntos y 5,6 asistencias por partido en la última edición de la Euroliga. Sin duda, la buena relación entre Sloukas y su gran amigo Vesely, que coincidieron durante 5 temporadas en el Fenerbahçe, podría favorecer su fichaje por el Barça.

Napier llegó al Olimpia Milano en invierno para intentar mejorar la situación de los italianos. El jugador estadounidense de origen puertorriqueño se ha desvelado como uno de los mejores anotadores de la Euroliga en el escaso tiempo que ha jugado, promediando 15 puntos por partido. Shabazz Napier se formó en la Universidad de Connecticut y fue dos veces campeón de la NCAA. También tuvo un fugaz paso por el su breve paso por el Zenit que estuvo marcado por una larga lesión de casi seis meses.

Maodo Lo finaliza contrato con el Alba de Berlín tras una temporada algo irregular. El internacional alemán ha sido el eje del equipo berlinés y ha liderado con 11,6 puntos y 2,9 asistencias las escasas victorias conseguidas en la Euroliga. Al base de 31 años le sigue faltando dar un paso adelante en su dirección de juego para convertirse en un jugador de primer nivel en el baloncesto europeo.

Walden es un escolta físico, con buena defensa y facilidad en la anotación, pero con problemas de irregularidad. El jugador norteamericano ha sido de lo más 'salvable' dentro de una mala temporada del Bayern de Múnich, con un promedio de 8,8 puntos y 2,3 asistencias por partido en Euroliga. Corey Walden acaba contrato y habrá que ver si el nuevo entrenador del conjunto muniqués, Pablo Laso, quiere seguir contando con el jugador.

