¿Por qué no juega Dabone con el Barça el Campeonato de España Júnior?

El equipo júnior masculino del Barça compite, desde este pasado domingo, en el Campeonato de España de la categoría que se disputa en Huelva hasta el próximo sábado 4 de mayo. Tras haber conseguido proclamarse campeón de Catalunya hace unos días, tras haber derrotado al Joventut en la gran final por 74-84, ahora, el grupo entrenado por Carlos Marín busca levantar el título estatal, antes de afrontar, en poco menos de un mes, la disputa de la fase final del Adidas Next Generation Tournament, también conocido como la Euroliga júnior.

Por el momento, en este Campeonato de España que se celebra en la ciudad onubense, el Barça no ha contado finalmente con la gran promesa de su cantera, un Mohamed Dabone que sí que estuvo presente en la Final Four celebrada en Salt, y con el que, en un principio, se contaba para la cita de esta semana. Así lo pudo confirmar SPORT con el entorno más cercano del jugador, pero finalmente, no ha formado parte de la expedición.

Los motivos del Barça

Sobre los motivos que han llevado a que Dabone no juegue con el Barça en este Campeonato de España júnior, hay varios factores que entran en juego. Tras consultar al club, los azulgranas esgrimían que, al ser un jugador cuya categoría es infantil (si bien es cierto que el jugador, del 2011, es pre-infantil), la FEB no dejaba inscribirle al tratarse de un campeonato de dos categorías mayores a las que le corresponde. Un problema que no se había encontrado el Barça con la FCBQ, con el que sí que pudo jugar en Campeonato de Catalunya.

La normativa FEB

Tras consultar las bases del torneo, la prohibición no es exactamente así, pero sí que marca, de manera clara, que en el roster de 12 jugadores, ocho de ellos tienen que ser de formación, una condición que se cumple cuando un jugador lleva compitiendo cuatro temporadas en competiciones FEB. Para torneos cadete, el requisito baja una campaña, y en ambos casos, el curso presente computa dentro de ese mínimo de temporadas que se exigen, aunque todavía no haya concluido.

Mohamed Dabone, una de las grandes perlas de la cantera del Barça / Marc Del Río

En el caso de Dabone, que competiría viniendo de categorías inferiores, la FEB establece que, para ser considerados jugadores de formación, deberán cumplir los requisitos anteriormente comentados. Es decir, el de Burkina Faso debería estar disputando su cuarta temporada con el Barça, y tan solo está siendo su primera de azulgrana.

Los cuatro elegidos

Una vez cumplidos esos requisitos en ese grupo de ocho jugadores, cada club tiene cuatro fichas más para completar sus plantillas, en las que tan solo se tienen que respetar unos mínimos requisitos del transfer internacional y contar con el permiso de residencia legal en España. En definitiva, cuatro jugadores que hayan llegado hace poco a los clubes, y que no se requieran ese mínimo de cuatro temporadas. Y en el caso del Barça, finalmente se ha apostado por Kasparas Jakucionis y Dame Sarr, que ya han debutado con el primer equipo, además de Arturas Butajevas y Sayon Keita.

Los más jóvenes, de 2009

Una vez revisadas las plantillas de todos los equipos participantes, no hay ningún jugador de la precocidad de Mohamed Dabone, nacido en 2011 y que ha estrenado los 13 años. Tampoco del año 2010, mientras que, de 2009, tan solo hay siete jugadores en total, entre los que se incluye el azulgrana Diego Ferreras y el manresano Ousmane Diarra.

Por lo tanto, Dabone seguirá desde la distancia la progresión de un grupo con el que ya ha jugado cinco partidos oficiales esta campaña, y con el que aspira, a finales de mayo, a formar parte de ese grupo que tratará de regresar de Berlín con la Euroliga júnior.