La nueva hazaña de Mohamed Dabone, la perla del Barça de baloncesto

Mohamed Dabone no es ninguna moda. Ha venido para quedarse, y su futuro parece prometedor. Esta temporada ha sido la de su descubrimiento, con aquella actuación ante el Real Madrid en el Torneo Fundación Leucemia y Linfoma que dio la vuelta al mundo.

El jugador, nacido en Burkina Faso en 2011, debería competir, por edad, en categoría infantil, tal y como lo hizo en la Minicopa Endesa en la que demostró su superioridad física, y en la que logró volver a Barcelona con el título y el 'MVP' bajo el brazo.

Infantil, pero jugando con el Junior Preferente

Más allá de los tradicionales 'highlights' de Dabone, que tanto interés despiertan, SPORT ha ido siguiendo la pista y la progresión del joven jugador tras el éxito logrado en Málaga. Con sus casi dos metros y diez centímetros, el interior ha ido jugando a caballo del cadete y del junior de primer año, si bien es cierto que con el Junior Preferente del Barça, Dabone ya había tenido alguna presencia.

La gran sorpresa

La sorpresa ha llegado este fin de semana, al ver que el jugador está jugando el Campeonato de Catalunya Junior masculino con el conjunto azulgrana. Es decir, Dabone está compitiendo dos categorías por encima de la edad que le corresponde. El contraste es tan 'exagerado' que el '60' azulgrana está compartiendo minutos en cancha con Kasparas Jakucionis y Dame Sarr, dos jugadores que ya han debutado en el primer equipo.

12 minutos y tres puntos en 'semis' ante Manresa

En categoría junior, Dabone se está encontrando a rivales de su misma altura, por lo que no es tan fácil destacar tal y como lo ha hecho tanto en categoría infantil como en cadete. Pese a ello, el entrenador, Carlos Marin, contó con él 12 minutos en la semifinal ante Manresa, al que superaron por 49-71. Dabone aportó tres puntos, en un partido en el que el azulgrana Jakucionis se fue hasta los 18. El joven lituano pide paso en la primera plantilla la próxima temporada.

Mohamed Dabone cierra el rebote tras una entrada de Kasparas Jakucionis / FCBQ

El Barça, clasificado para Campeonato de España y la fase final de la Euroliga junior

Tras esa victoria, el Barça tiene un doble premio. De entrada, disputar esta tarde, a partir de las 18:10h (CET), la final del Campeonato de Catalunya ante el Joventut. Ambos equipos quedaron con el mismo balance de victorias y derrotas en la temporada regular. Además, los tres primeros clasificados de esta Final Four que se está disputando en Salt, tienen el premio de ir a disputar el Campeonato de España de la categoría, que se jugará del 28 de abril al 4 de mayo, y en el que Dabone podría estar presente, si ocurre como este fin de semana.

No será el último objetivo del junior, que cuenta con Sergio Vera y Edu Perea en el staff técnico, ya que el equipo estará en Berlín, del 23 al 26 de mayo para tratar de conseguir la Euroliga junior, tras haber logrado el billete en el torneo clasificatorio de Belgrado, al haber superado a Olimpia Milano por 85-104 en la final. Veremos, si con Dabone en el roster.

¿Dónde está el techo de Dabone?

No hay que olvidar que la estructura deportiva del Barça, a nivel formativo, hace que el equipo junior también ejerza filial, y bajo el nombre de Barça Atlètic, el mismo grupo de jugadores compite en Liga EBA, donde esta temporada, han acabado en primera posición, y han logrado la clasificación para la fase final. Un salto, a categoría senior, que todavía no entra en las quinielas, pero que, viendo la apuesta total del club en Mohamed Dabone, no hay que descartar, de manera esporádica, para la próxima campaña.