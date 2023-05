Jasikevicius: "Si hubieran jugado todos, el Madrid no habría remontado"

El Barça se impuso al Monbús Obradoiro con una exhibición del hispanomontenegrino (94-77) Aseguró no saber "nada" sobre el estado físico de Vesely, que se retiró por precaución en la primera mitad

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, destacó que la actuación de Nikola Mirotic, autor de 27 puntos, fue "determinante" en la victoria de este viernes ante el Monbus Obradoiro (94-77).

"En un momento, me he levantado y he visto en el marcador que Mirotic ya llevaba 25 puntos. ¡No me había dado cuenta! Cuando un jugador tiene tantos puntos en las manos, para él es muy fácil. Ha hecho un muy buen partido y ya sido determinante", declaró el técnico en la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Jasikevicius calificó de "importante" el triunfo de este viernes "para terminar lo más arriba posible en la ACB, aunque reconoció que sus jugadores saltaron "algo fríos" a la pista frente a un Monbus Obradoiro que tuvo "muchas más ganas" y estuvo "más rápido en situaciones de entregas, en defensa y en ataque".

"Teníamos que reaccionar. Nuestro banquillo no ha ido muy bien al principio. Después en el tercer cuarto hemos visto un muy buen Barça, moviendo el balón, con más paciencia y hemos cogido ventaja", añadió.

Sin embargo, 'Saras' admitió que su equipo bajó la guardia en el último cuarto: "Después nos hemos relajado y ellos han vuelto muy rápido al partido. Hemos sido un poco irregulares. Igual le ha faltado algo de ritmo a algunos jugadores que hacía días que no jugaban, pero hay que dar mérito al rival. Moncho y el Obradorio siempre preparan los partidos muy bien".

Preguntado por si esperaba la remontada del Real Madrid en la serie de la Euroliga frente al Partizan Mozzart Bet Belgrado, Jasikevicius fue escueto: "Después de la pelea sí, antes de la pelea no. Si hubieran jugado todos, no".

Por último, el técnico azulgrana aseguró no saber "nada" sobre el estado de Jan Vesely, que se retiró del partido en el primer cuarto por un dolor lumbar agudo, y se limitó a decir que "le están haciendo pruebas".