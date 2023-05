Nikola Mirotic, a corazón abierto antes de la Final Four

“Mi sueño es ganar la Euroliga con el Barça”, asegura la estrella del Barça en su tercera aparición consecutiva de azulgrana en la Final Four “Somos mejor equipo que el Madrid pero tenemos que demostrarlo”, dice en una entrevista en Barça TV

La estrella del Barça, Nikola Mirotic se siente preparado e ilusionado, como el resto del equipo, de cara a afrontar la Final Four de Kaunas, y lidiar con el Madrid en la semifinal del próximo viernes.

Tras superar con contundencia al Zalgiris (3-0) reconoce en una entrevista en Barça TV que "el descanso que no han tenido el resto de equipos les ha venido bien" para llegar todavía en mejores condiciones a la Final Four.

La estrella azulgrana habla a tumba abierta sobre lo que significa para él y el Barça regresar a la Final Four por tercer año consecutivo.

Ganas de Final Four

La verdad que si. Ha sido una temporada buena, de menos a más, el equipo mejorando muchísimo y llegando en un gran momento. La verdad es que hay mucha ilusión y ya se siente. Hay mucha expectativa y la verdad es que ya tenemos ganas de estar en Kaunas y de competir, de hacer algo grande porque es lo que la gente espera. Jugamos con mucha humildad, acabar ahora antes los partidos que tenemos de Liga y llegar bien ahí.

Primero, la Liga Endesa

Tenemos que ser capaces de separar las dos cosas. Es bueno hacer bien el trabajo en la Liga que nos puede ayudar a llegar bien a la Final Four. Nos jugamos mucho, esa primera plaza, y primero nos espera Obradoiro y luego Baskonia, el partido clave. Muchos pensamientos en la Final Four pero afortunadamente tenemos una plantilla larga y seguro que Saras maneja los minutos, ganar en la Liga y mover página para la Euroliga.

Un contundente 3-0 ante Zalgiris

El 3-0 llegó gracias al buen momento en el que llegaba el equipo y lo que es capaz. Ha demostrado mucho carácter con el tercero en Kaunas y nos hemos ganado el derecho de tener un poco más de tiempo libre. Eso es positivo y nos ayuda a llegar más frescos. El equipo ha ido de menos a más, pero lo importante es llegar bien en abril, hemos sido constantes no nos hemos relajado y al final hemos crecido, y los jugadores entendemos nuestros roles, con los jugadores nuevos. Nos han dado mucho y se han acoplado al equipo. Aspiramos a mucho y será una Final Four diferente a la del año pasado.

No salen como favoritos

Aquí no hay favoritos. Sabemos que Olympiacos va a tener sus aficionados pero nosotros somos el Barça, esperemos que los de Kaunas nos apoyen a nosotros y deben hacerlo con los lituanos que tenemos, aunque creo que es más cosa de baloncesto que de afición. Hasta que no vemos lo que pasa en la Final Four no podemos decir nada. No creo que el ruido nos pueda beneficiar, aunque este año no vamos como favoritos. Yendo de tapados nos puede ayudar, con Olympiacos como favoritos. Hay mucha hambre e ilusión con el equipo en un gran momento.

Siempre hay ganas de Clásico

Medirse al Madrid en la Final Four aumenta la presión, los nervios…son citas grandes donde los jugadores quieren estar. Conocemos bien al rival, de jugar tantos partidos, aunque va a ser diferente. Yo creo que somos mejor equipo pero tenemos que demostrarlo, Vamos a ir allí, estar calmados, pero físicos. Todos quieren jugar estos partidos y esperamos poder controlar nuestras emociones y hacer un gran partido. Después del 0-2 pensaba que iba a pasar Partizan. Es cierto que la lesión de Punter y Lessort les afectó y la tragedia de los niños, les pilló en mal momento. Hay que reconocer el mérito del Madrid que no se había hecho nunca y es un claro mensaje del rival al que nos enfrentamos.

Una espina clavada

Si, tenemos una espina de aquél partido del año pasado. Es algo que está ahí pero hay que controlarlo. Es bueno que el equipo tenga más rabia de enfrentarse al Madrid de nuevo. Fue un momento doloroso, pero estamos al frente de una gran oportunidad. Es nuestra hora y tenemos que afrontarlo así.Estar tres Final Four consecutivas tiene mucho mérito y yo llego a la sexta. Cada vez que estás en la Final Four es una nueva oportunidad y con la esperanza de que este año pueda tocar. Mi sueño es ganar la Euroliga con el Barça.

Sin Higgins pero con Vesely

Sin Higgins, los jugadores que están tienen que dar un paso adelante, seguro que estará con nosotros, que nos hable y nos va ayudar de otra manera. Vesely es grande por su altura, pero es una persona increíble y se expresa muchísimo cuando juega. Pocos tíos compiten como él a su edad. Se ha cuidado, está increíbel y su cerebro como entiende el juego es del 10. Es un pívot como un base. Defiende y ataque y poca gente lo sabe hacer.

Sin pretemporada pero mejor preparado

Era la primera vez en mi carrera que me he perdido pretemporada, y cuando pasa algo malo trato de sacar algo positivo. Me ha ido bien descansar en ese inicio, ahora me encuentro todavía fresco, así que lo veo como algo positivo. Me siendo feliz, tengo una maravillosa familia que me hacen estar feliz, disfruto de este club y esta ciudad…yo siempre digo, que los que están en la sombra nos hacen disfrutar, esto es una familia y al final nos beneficiamos todos.