¡Comunicado médico de Jan Vesely a menos de una semana de la Final Four de la Euroliga!

El pívot checo ha sufrido un contratiempo físico en el partido ante Obradoiro que no le ha permitido volver al encuentro El Barça disputa el próximo viernes 19 las semifinales de la Final Four de la Euroliga contra el Real Madrid

Malas noticias para el Barça de baloncesto. Jan Vesely ha sufrido un contratiempo físico en el partido de Liga Endesa que han disputado los azulgranas ante Obradoiro.

El pívot checo, que había salido en el quinteto titular, ha sufrido unas molestias lumbares que le han hecho retirarse a los vestuarios. Una vez llevada a cabo la primera exploración por parte de los servicios médicos, el club ha emitido un comunicado explicando lo sucedido.

"Informamos que Jan Vesely, con un dolor lumbar agudo, es baja para lo que queda de partido ante Obradoiro. Su evolución marcará la disponibilidad para los próximos partidos", ha informado el Barça.

