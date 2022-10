El gran día de Benzema en la gala del Balón de Oro

El delantero francés fue decisivo para que el Real Madrid ganara la Liga y la Champions El jugador, además, marcó ayer en el clásico contra el FC Barcelona y superó a Lewandowski en su duelo particular

El secreto mejor guardado se revelará esta tarde en el parisino Théâtre du Châtelet. Siempre ha habido mucho hermetismo sobre quién se llevará el Balón de Oro pero en esta ocasión, pese a la incertidumbre, todos lo tienen claro.

El ganador será Karim Benzema. Con sus goles, el delantero del Real Madrid fue clave para que el equipo madridista consiguiera proclamarse campeón de Liga y de la Champions. Sus cifras fueron espectaculares. Marcó 42 goles en 44 partidos, una media de 0,95 goles por partido. En la Liga marcó 27 goles en 31 partidos, en la Champions 15 goles en 12 partidos y también marcó en la Supercopa.

No parece que le vayan a jugar en contra todas sus polémicas extradeportivas del pasado para que puede conseguir su primer Balón de Oro, tal y como reconoció el director de ‘France Football’, que entrega el premio desde el 1956. “El Balón de Oro no es el Nobel de la Paz, han votado sobre once meses de competición”, dijo Pascal Ferré la semana pasada.

Tras la revisión del VAR y la expulsión de Lecomte, Karim Benzema marcó su segundo gol y aseguró la victoria para los de Ancelotti frente al RCD Espanyol | LaLiga

Su gran rival para disputarle el galardón, el azulgrana Robert Lewandowski, prácticamente ya lo da como ganador. “Él es probablemente uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro, si no lo anulan, evidentemente”, dijo de forma irónica recordando la edición del 2020, que se suspendió la entrega del premio por culpa de la pandemia y él era el gran favorito.

La semana no podía empezar mejor para Benzema, que ayer en el clásico contra el Barça marcó el primer gol del partido después de recoger un rechazo de Ter Stegen a un remate de Vinicius y puso la primera piedra para que los de Ancelotti pudieran cumplir a la perfección su plan de partido. Además, en su duelo particular de goleadores con Lewandowski en el clásico, el francés lo superó individualmente y su equipo se llevó los tres puntos y el liderato en solitario.