Todos los finalistas al Balón de Oro 2022

La gala se celebrará en el Théâtre du Châtelet de París el próximo lunes 17 de octubre No está ni Leo Messi ni Neymar Júnior, ambos, jugadores del PSG

El próximo martes 17 de octubre, llega una de las fechas más esperadas del fútbol europeo. La gala del Balón de Oro se celebrará en el Théâtre du Châtelet de París.

El Real Madrid es el club español que más jugadores ha aportado a la lista de candidatos para hacerse con el premio. Benzema, Courtois, Modric, Rüdiger y Vinicius Jr. Solo el Manchester City y el Liverpool superan por un jugador el número de candidatos.

Por parte de Barça, la UEFA solo ha contado con Robert Lewandowski.

Es la primera vez en diecisiete años que Leo Messi no se encuentra en la lista de nominados. El argentino y el portugués Cristiano Ronaldo se han repartido el premio desde el año 2008. Solo en 2018, Luka Modric, les arrebató el balón de oro.

