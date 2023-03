Épico oro para Adri Ben, plata de Mechaal y... enorme caída de Llopis

El gallego reinó en 800 por tres milésimas y el catalán de adopción solo fue superado por Ingebrigtsen en 3.000 Llopis fue evacuado en camilla tras su caída, Lorea Ibarzabal fue cuarta en 800 y Jorge Ureña, quinto en el heptatlón

España sumó sus dos únicas medallas en la sesión vespertina de este domingo en los Campeonatos de España bajo techo de Estambul con el oro de Adri Ben en 800 metros y la plata de Adel Mechaal en 3.000 metros, aunque en la última prueba de la cita el valenciano Quique Llopis sufrió una espectacular caída en la final de 60 metros vallas y tuvo que marcharse en camilla. Esperemos que sea lo menos posible.

Según informó José María Rubí en los micrófonos de Teledeporte a pie de pista, el atleta del Playas de Castellón estaba consciente cuando fue retirado y ha sido trasladado a un hospital en compañía de Miquel Àngel Cos, un referente de la fisioterapia. Está en las mejores manos y trataremos de actualizar su estado en las próximas horas. La victoria fue para el favorito, el suizo Jason Joseph con 7.41, seguido por el polaco Szymanski (7.56) y por el galo Kwaou-Mathey con 7.59 (aventajó en cinco milésimas al italiano Simonelli).

Quique Llopis sufrió una peligrosísima caída | EFE

Hay atletas que están tocados con una varita mágica y que en las grandes competiciones dan siempre la talla. Sexto en el Mundial Juvenil de Cali en 2015, bronce en el Europeo sub'20 en 2017, sexto en el Mundial de Doha'19 y quinto en los Juegos de Tokio, Adri Ben se ha consagrado definitivamente con su primera medalla absoluta y además de oro para convertirse en el gran protagonista de una excelente sesión vespertina en el cierre de los Europeos en pista cubierta de Estambul.

En una final que empezó lanzada, el exazulgrana pasó último en los 200 (26.24) y realizó el movimiento clave en el penúltimo paso por meta al arriesgar y lanzarse a la cabeza para situarse tercero. El gallego aguantó, adelantó al sueco Andreas Kramer y se fue tras el favorito galo Benjamin Robert. El finalista olímpico ya tenía la plata asegurada y se lanzó a por el sueño del oro hasta el último metro. Ben sacó el pecho y eso le permitió imponerse con 1:47.34, relegando a la plata a Robert por solo tres milésimas con el belga Crestan bronce (1:47.65).

"He salido con fuerza, pero ellos han ido muy fuertes y me he puesto último. Ha habido muchos toques, veía que quedaba una vuelta, me he puesto adelante y he tirado. Me he visto segundo a 100 metros, era la medalla, era mi sueño. Ser campeón de Europa... no sé ni qué decir, de verdad. A lo mejor no soy un superatleta, sé muy bien los ritmos y no me he puesto nervioso. He sido listo, he utilizado mi bala y lo he hecho bien. Y cuando faltaban 50 metros me he dicho que quería ser campeón de Europa", explicó emocionadísimo Adri Ben que mandó un beso por Teledeporte a su pareja, Águeda Marqués (séptima en 1.500 en estos Europeos).

Por su parte, Adel Mechaal llegaba a Estambul (ciudad en la que reside) con la firme decisión de subir al podio y ha logrado su objetivo compitiendo de maravilla y colgándose una plata que abría el medallero español en los Europeos en pista cubierta e incluso podría decirse que es el campeón de los 3.000 metros entre los mortales, ya que a día de hoy Jakob Ingebrigtsen está a otro nivel. A un nivel inalcanzable.

Mechaal plantó cara al 'extraterrestre' Ingebrigtsen | EFE

El atleta afincado en Catalunya durante casi toda su vida consiguió así la medalla que le faltaba a nivel continental bajo techo, ya que fue oro hace seis años en Belgrado y plata hace dos en Torun. Y lo hizo yéndose detrás del noruego tal y como había asegurado a SPORT en los días previos y aguantando a su estela hasta la última vuelta.

Sin dar la sensación de forzar al máximo, Ingebrigtsen se marchó en solitario para colgarse el oro con 7:40.32 (nuevo récord nacional) y sellar su segundo doblete continental en pista cubierta para añadirlos a los dos que tiene al aire libre con Mechaal plata (7:41.75 en la tercera vez que corre por debajo de 7:48 en dos semanas) y el serbio Elzan Bibic bronce (7:44.03).

"En todo momento dije que quería ganarle y lo he intentado, pero está muy fuerte. Hay que seguir trabajando, estamos en la línea correcta y vamos a intentar darle caza. El sistema de trabajo en el norte de Europa creo que es el correcto, hemos cambiado el sistema con mi entrenador Antonio Serrano y vamos a intentarlo. He coincidido con ellos muchísimas semanas y no copiar, pero sí va bien adaptar los sistemas de entrenamiento. Yo quería ilusionar a la gente y que se levantasen del sofá, pero en el último 100 tenía una marcha más", comentó un feliz Adel Mechaal. Merecidísima medalla de un atleta tan grande en la pista como fuera de ella.

Mechaal rompió con una plata la mala racha de cuartos puestos | EFE

Tampoco hubo suerte en el relevo 4x400, que vio en la primera ronda de la prueba individual cómo perdía por lesión a Iñaki Cañal y a Manu Guijarro, lo que obligaba a reclutar a los jóvenes Markel Fernández (20 años) y David García Zurita (¡17!) para acompañar a Lucas Búa y a un Óscar Husillos que llevaba ya tres exigentes carreras de 400 encima en el camino hacia la cuarta plaza.

Los responsables acertaron situando al 'Expreso de Astudillo' para abrir la prueba y tratar de coger la calle libre para ir sacando ventaja, pero quizá no estuvieron tan fino al situar como finalizador al menor de edad pacense, un atleta con un futuro extraordinario. Husillos hizo su trabajo a la perfección y entregó su posta destacadísimo con 45.96 (1.63 por delante de Países Bajos), Markel Fernández mantuvo un segundo de renta y Lucas Búa entregó el testigo al extremeño con Bélgica ya encima. David García Zurita aguantó tres cuartas partes de la prueba, pero fue superado primero por los belgas (oro con 3:05.83) y después por Francia (3:06.52) y por los neerlandeses (3:06.59). ¡Cuartos y ya iban cuatro veces!

Donde no hubo historia fue en el relevo femenino con Países Bajos dominando la final a su antojo con la bicampeona Femke Bol y Lieke Klaver como referentes con unos estelares 3:25.66 (récord de los Campeonatos) con Italia plata y récord nacional (3:28.61) y Polonia bronce con 3:29.31.

Femke Bol se va de Estambul con otros dos oros | EFE

También fue cuarta en 800 metros con marca personal una magistral Lorea Ibarzabal en su debut a los 28 años con el equipo nacional en una gran cita. La británica Keely Hodgkinson hizo su carrera para imponerse con una autoridad insultante (1:58.66) y demostrar que está para plantar cara a incluso derrotar a la estadounidense Athing Mu en los Mundiales de Budapest.

La madrileña realizó de largo la mejor última recta de las finalistas y rozó el podio. La eslovena Horvat fue plata con 2:00.54 y la gala Raharolahy conservó el bronce con solo dos centésimas menos que Ibarzabal, quien rebajó otra vez su marca personal hasta dejarla en 2:00.87. Sí, se quedó con la miel en los labios, pero hay que quitarse el sombrero ante su actuación. Ahora, a bajar de los dos minutos este verano al aire libre.

Un puesto por detrás, quinto, terminó el alicantino Jorge Ureña en el heptatlón con una enorme capacidad de sufrimiento para rebelarse contra las malas sensaciones que tuvo sobre todo en las tres primeras pruebas. Necesitaba casi un milagro para escalar al podio y en la antepenúltima prueba de los 1.000 metros ya quedó claro que el excampeón continental no podría. Acabó quinto con 5.966 puntos.

El oro fue para el subcampeón olímpico de decatlón, el galo Kevin Mayer con 6.348 pese a que hubo emoción por los intentos del noruego Skotheim (6.318) con el estonio Lillemets bronce (6.079). La pena es que con los 6.173 puntos con los que conquistó el título español hace dos semanas habría sido bronce en Estambul.

Jorge Ureña felicita al campeón Kevin Mayer | AFP

Para terminar, enormes sorpresas en dos de las otras tres finales del domingo por la tarde. La británica Jazmin Sawyers escaló hasta el oro en una espectacular quinta ronda para situarse líder mundial del año con 7,00 metros y colgarse su primer oro continental tras ser plata al aire libre en 2016 y bronce en 2022. Y, ojo, porque en 2012 también fue plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Innsbruck ¡en bobsleigh! La serbia Ivana Vuleta quedó descabalgada al bronce con 6,91 ya que en la última ronda se hizo con la plata la italiana Larissa Iapichino (6,97) emulando a su mítica madre Fiona May.

En altura el ucraniano Andriy Protsenko no hizo bueno su papel de favorito y no emuló el éxito de su compatriota Yaroslava Mshuchikh en la sesión matinal. Tuvo que conformarse con la plata con 2,29 tras el sorprendente neerlandés Douwe Amels (2,32 con récord nacional) y por delante del belga Carmoy (2,29). En 60 vallas la finlandesa Hurske reinó con 7.79 e impidió el tercer oro seguido de la neerlandesa Nadine Visser (plata con 7.84). Y en pértiga los cuatro primeros saltaron 5,80 (el noruego Sondre Guttormsen fue oro, el griego Karalis plata, el polaco Lisek bronce y la medalla de chocolate fue para el alemán Blech).