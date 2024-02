La 'doctora' Marta Pérez encontró la vacuna de su primer récord

Marta Pérez no es una atleta normal ni dentro ni fuera de las pistas. La soriana, de 30 años, ha sabido combinar a la perfección sus dos grandes pasiones para terminar la carrera de Medicina y convertirse en uno de los referentes del atletismo español.

De hecho, fueron sus deseos por cursar Medicina los que motivaron su traslado de Soria a Madrid a comienzos de la pasada década. Sacrificando parte de su potencial atlético para terminar la carrera, la flamante Licenciada se centró entonces en hacer realidad su otro gran sueño: ser olímpica.

Y por fin lo consiguió con suspense por el aplazamiento de los Juegos de Tokio hasta 2021 por culpa del covid. Allí la atleta de los múltiples cortes de pelo y de la perenne y contagiosa sonrisa no se conformó solo con participar, sino que se quedó a tan solo 17 centésimas de lograr un diploma olímpico (la japonesa Tanaka se lo impidió).

Marta Pérez lleva varios años protagonizando con la catalana Esther Guerrero uno de los grandes duelos del atletismo español en el que ha salido victoriosa en más ocasiones la de Banyoles. Además, en más de una ocasión se había situado segunda española de siempre en los rankings históricos.

La 'doctora' también saldó esta cuenta pendiente el pasado domingo en The Armory en una milla en la que la estadounidense Elle St. Pierre se impuso con 4:16.41 para situarse tercera de la historia, aunque lejos del récord mundial de la etíope Genzebe Dibaba (4:13.31).

Los tiempos de paso fueron muy exigentes y por detrás Marta Pérez hizo gala de su valentía al tomar la responsabilidad de tirar en el segundo grupo en lo que suponía la primera participación femenina española de la historia en esta prestigiosa 'Wanamaker Mile' de los Millrose Games, una competición que vivía su 116ª edición.

Mientras por delante St. Pierre se centraba en 'vengarse' de la australiana Jessica Hull, la soriana tenía en mente el récord de España de la milla bajo techo que poseía precisamente Esther Guerrero con 4:24.92. Ese objetivo le dio fuerzas en un gran 200 final para acabar sexta con 4:23.88.

"Estoy muy contenta. Es mi primer récord de España y me hace mucha ilusión. He estado muchas veces segunda, segunda, segunda, pero por fin tengo uno. No había batido nunca un récord", comentó a 'Soy Corredor' minutos después de cruzar la meta.

Un nuevo hito de la discípula de Antonio Serrano para unirlo a esa novena plaza en Tokio 2020, a su bronce en los Juegos Mediterráneos de 2019, a su cuarta plaza en los Europeos bajo techo de Torun que fue bronce por momentos por la descalificación de la después recalificada británica Archer y a su sexta plaza en el Mundial de Ruta el año pasado en Riga. ¿Qué será lo próximo? ¿Otra final olímpica?