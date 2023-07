Ultimátum a Morata

Si el Atlético no recibe una oferta seria antes de esta tarde, el jugador se unirá a la gira de pretemporada de los rojiblancos Cuatro equipos de la Serie A van detrás del delantero, pero de momento tan solo han mostrado interés

El Atlético de Madrid agota sus últimas horas en España antes de iniciar una importante gira de pretemporada que le llevará por medio mundo, ya que en los próximos días visitará Corea del Sur, México y Estados Unidos, donde tiene previsto disputar cuatro amistosos.

El jueves 27 frente a un combinado de la liga coreana y el domingo 30 frente al Manchester City ambos en Seúl, mientras que la semana que viene se enfrentará a la Real Sociedad y el Sevilla en Nuevo León y San Francisco respectivamente.

Ahora mismo la principal incógnita del equipo rojiblanco es saber si Álvaro Morata viajará a la gira o se quedará en Madrid para resolver su futuro. El delantero es seguido por cuatro equipos de la Serie A: Roma, Juventus, Inter y Milan. Los cuatro estarían interesados en ficharle, pero el delantero solo querría ir a alguno de los dos primeros.

La situación en estos momentos está bastante enrocada, ya que el Atlético de Madrid se ciñe a la cláusula de rescisión del delantero, fijada en 21 millones de euros, mientras que los cuatro clubes italianos confían en que aprovechando que el jugador está en la rampa de salida, los rojiblancos cedan y Morata acabe marchándose por un precio inferior.

El Atlético de Madrid no tiene ninguna prisa al respecto. Cierto es que necesita vender si quiere fichar, pero al contrario que pasa con otros jugadores como Joao Félix, si Morata acabara uniéndose a la gira, rendiría al 100% igual que sus compañeros, ya que saben perfectamente del compromiso del delantero. Pero el tiempo corre y no se ve una solución cercana que pueda desatascar la situación. Si a las 20:00h de hoy lunes, que es cuando sale el avión del club rojiblanco hacia Corea, no hay una oferta en firme, Álvaro Morata se unirá a la expedición.