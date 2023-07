El Benfica no pierde la esperanza con João Félix

Pese a que la intención del jugador portugués sea fichar por el FC Barcelona, los águilas lucharán por su incorporación, según 'AS' La relación rota entre João y el Cholo Simeone, alguna de las claves para la salida del portugués

El conjunto portugués mantiene la esperanza de que su niño prodigio decida regresar al club de las águilas. Pero, João Félix, de momento, no tiene este pensamiento, ya que la estrella del Atlético de Madrid mostró abiertamente cinco días atrás su amor por el FC Barcelona.

De no llevarse a cabo, una de las condiciones que pone el portugués para su club de destino es jugar la próxima edición de la Champions League. En esta competición estará una de las posibles opciones que baraja João, en caso de no llegar al conjunto azulgrana, el Benfica.

Las últimas temporadas del Benfica en la Champions League han mostrado un claro crecimiento del nivel de la liga portuguesa, aún más después del fichaje del argentino Ángel Di María. El fideo podrá ser uno de los compañeros del mediapunta portugués para la próxima temporada, todo depende de un acuerdo, a priori millonario, con el jugador y el conjunto colchonero.

Pese a que el Benfica no se olvida de João desde el club saben que no hay dinero para acometer su fichaje, pero aguantaran hasta final de mercado, ya que saben que la relación entre el Cholo y el futbolista está rota. La única opción posible y que sea viable hasta el momento, es que clubes como el PSG decidan acometer esta operación, algo por lo que el jugador no está muy por la labor.

Después de confesar su deseo único de jugar para el FC Barcelona, su hermano, Hugo Félix, se encargó ayer en el Cupra Arena de dejar claro la intención del jugador portugués.

A 23 de julio parece una utopía el regreso de João Félix al Benfica, pero el arma principal del conjunto portugués para esta operación es la paciencia. Más de un mes por delante para decidir el futuro del astro del Atlético de Madrid.