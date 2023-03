Simeone se da un baño de masas

El club homenajeó al argentino en el Metropolitano después de superar a Luis Aragonés en partidos dirigidos con el Atlético (613) “De todos estos años me quedo con la final que perdimos en penaltis en Milán contra el Real Madrid”, señaló el Cholo

Diego Pablo Simeone es santo y seña del Atlético de Madrid. No necesitaba superar a Luis Aragonés como técnico que más veces ha dirigido a los colchoneros (613) para convertirse en leyenda rojiblanca, pero lo cierto es que lo consiguió este fin de semana ante el Sevilla y su posición queda más reforzada todavía. La mayoría de la afición sigue adorándole 11 años después de su llegada al banquillo. Y no es de extrañar, porque ningún entrenador ha levantado más títulos que él con el 'Atleti' (8).

Por eso hoy, en el Cívitas Metropolitano, el club le rindió tributo rodeado de su familia, jugadores y exjugadores, entre otros muchos invitados al acto. "De todos estos años me quedo con la final perdida en penaltis en Milán contra el Madrid. No te puedes quedar más cerca de ganar. El camino fue fantástico pero desgraciadamente el destino no nos dio ese título", señaló el Cholo. "Podremos ganar o podremos perder, pero siempre competiremos".

Simeone tampoco se olvidó de Luis Aragonés en el día de su homenaje. "Él me entrenó en Sevilla y cuando le comenté la posibilidad de irme al Atleti me respondió rotundo: '¿A qué espera para irse?", desveló el argentino a modo de anécdota.

El Cholo también tuvo un recuerdo para la afición: "Cuando entras a un campo maravilloso y ves a la gente enganchada... es muy difícil expresarlo en palabras. En el Calderón la energía era tremenda. Y cuando hay buena energía, pasan cosas buenas".

Simeone, para terminar, recibió el cariño de Enrique Cerezo y Miguel Ángel Marín. "Después de la final de Milán fui a Buenos Aires para poder localizarle e intentar levantar a un hombre dolido. Gracias a tu trabajo nos hemos convertido en tan grandes como lo somos ahora", dijo el consejero delegado del club. El presidente de la entidad, por su parte, dató el resurgir del Atlético en el día que ganó la Copa del Rey al Real Madrid en el Bernabéu.