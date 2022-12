La contundente respuesta de Borja Iglesias al interés del Atlético

El delantero del Real Betis ha sonado con fuerza para sustituir a Joao Félix en caso de que el portugués salga del club El delantero gallego es feliz en el conjunto verdiblanco

En las últimas horas ha cogido fuerza el rumor de que el Atlético de Madrid estaría interesado en fichar al delantero del Betis, Borja Iglesias, en caso de poder dar salida a Joao Félix para sustituir al portugués en la zona de ataque, ya sea en invierno o en verano.

El exjugador del Espanyol, no obstante, no se ha quedado callado tras extenderse la noticia. Borja, a la salida del entrenamiento del Real Betis, habló para los micrófonos de 'El Chiringuito': "Quería hablar y así ya lo dejamos solucionado. A día de hoy no tengo nada de qué hablar. Estoy centrado en el Betis, en el jueves, en volver a disfrutar de nuestra afición, de nuestro estadio y a ganar", sentenció el delantero verdiblanco.

"De estas cosas hemos vivido ya unas cuantas, hay que darle normalidad y estar tranquilos. Yo estoy feliz aquí y, si en algún momento hay que hablar, hablaré sin problema", añadió.

Sobre una charla con el presidente del club y con Catalán en el césped, Borja explicó que bromearon con la situación "sin darle demasiada importancia".

"A Simeone no tengo nada que decirle de todo esto. Poco puedo aportar yo en esta situación por ahora", concluyó el gallego.