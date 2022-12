El Chelsea entra en escena por Joao Félix

El conjunto 'blue' intentará reclutar al 'Menino' en calidad de cedido este mercado invernal Arsenal y Manchester United también han mostrado interés por su contratación

El futuro de Joao Félix en el Atlético de Madrid es, cuanto menos, incierto. A pesar de tratarse de la mayor apuesta de la historia del club, el 'Menino' no parece entrar en los planes de Simeone, por lo que la cúpula rojiblanca comienza a resignarse a la posibilidad de traspasarlo. Este escenario no ha pasado desapercibido para los grandes clubes de la Premier League. Arsenal y Manchester United ya han mostrado interés, y ahora el Chelsea parece haber entrado con fuerza a la puja.

Según informa The Telegraph, el conjunto 'blue' quiere sumar a Joao Félix a su causa para dar un salto cualitativo a su plantilla en el tramo decisivo de la temporada. Dado a las altas pretensiones del Atlético, que no aceptará una oferta de 100 millones por su fichaje, la opción más factible de cara a la próxima ventana de fichajes es una cesión, fórmula que satisfaría a ambas partes.El club que quiera a Joao Félix en calidad de cedido deberá hacerse cargo de la totalidad de su ficha, además de pagar una suma cercana a los 10 millones de euros para hacerse con sus servicios hasta el próximo mes de junio. El Chelsea valora positivamente esta posibilidad, pero intentará introducir una opción de compra de cara a la próxima temporada.De producirse esta operación, Joao tendrá la oportunidad de dar continuidad a la línea ascendente que viene trazando desde el Mundial de Qatar. El joven talento portugués ha cuajado grandes actuaciones como rojiblanco, pero hasta ahora no ha sido capaz de encontrar la continuidad. Un cambio de aires podría suponer un soplo de aire fresco a su carrera.