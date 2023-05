Cerezo se pronuncia sobre el futuro de Joao Félix

“No sabemos qué pasará con Joao Félix. Se puede ir una temporada más o no...", afirmó el presidente del Atlético Sobre la polémica desatado por Vinicius señaló que no conocía "a ningún jugador importante al que no le hayan dado"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, lanzó ayer balones fuera cuando fue preguntado en ‘Radio Marca’ por el futuro de Joao Félix. “No sabemos qué va a pasar con Joao Félix, de momento está en el Chelsea. Se puede ir una temporada más o no... Pero no te preocupes que seguirá jugando”, manifestó el dirigente colchonero con algo de cinismo.

Sobre la segunda plaza, Cerezo no la da por atada ni mucho menos. “Hasta el final todo es posible y en el fútbol más”, aseguró. “Cuando salimos campeones llegamos a sacar 14 o 15 puntos al segundo y nos jugamos LaLiga en el último partido. Si no ganamos, la hubiéramos perdido habiendo sacado 14 puntos durante toda LaLiga a dos o tres equipos”, recordó el presidente del Atético, que también opinó de Vinicius y todo el ruido que hay entorno al delantero brasileño del Real Madrid.

“Yo no conozco ningún jugador importante al que no le hayan dado. A todos. Y a algunos más que otros. Unos protestan más y otros menos, pero a todos les dan. Joao Félix cuando jugaba con el Atlético de Madrid se pasaba la mitad del partido en el suelo. Lo que pasa que era un chico que no tenía ese afán de contestar rápido con el árbitro y con el otro. Y Morata se pasa la mitad de partido en el suelo”, zanjó Enrique Cerezo.