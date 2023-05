¡Hartos de Vinicius!

El comportamiento antideportivo del madridista en la final de la Copa del Rey ha colmado la paciencia de sus rivales Algunos piden que se protega a las víctimas del extremo del Real Madrid sancionando sus actitudes

El comportamiento de Vinicius en la final de la Copa del Rey ha sido la gota que ha colmado la paciencia de todos, en especial de unos rivales que ya están hartos de sus contínuas y sitemáticas provocaciones sobre el césped y fuera de él.

El brasileño podía haber copado todos los elogios por su partidazo, especialmente en la primera parte, en la que fue una pesadilla para su marcador, Jon Moncayola. Pero de esta final sólo se recordará su reprobable actitud con sus rivales, con el colegiado del encuentro, José María Sánchez Martínez, con el público rojillo y con sus propios compañeros, que ya no saben cómo poner punto y final a un comportamiento que Vinicius ya ha convertido en su 'modus viviendi'.

El extremo del Real Madrid salta al terreno de juego con la intención de llevar el partido al límite de la tensión. Ya en la primera acción del partido, la que culminó en el 1-0, corrió a buscar a su marcador para reirse en su cara y aplaudirle.

Moncayola no fue la única víctima del brasileño. Vinicius continuó con un piscinazo dentro del área ante un David García que minutos antes había visto la cartulina amarilla. Y no contento con ello, se encaró con el defensa rojillo, amenazándole delante de los morros del árbitro, cuando éste le recriminó su actitud.

También se las tuvo con Rubén Peña, que le recriminó unos gestos dirigidos a la afición de Osasuna. Vinicius mostró ese escudo que le acredita como campeón del Mundial de Clubs y levantó sus manos señalando con los dedos el 1-0 que registraba el marcador. Tras el 2-1, en lugar de ir a celebrar el tanto con Rodrygo se giró hacia Lucas Torró, buscando su reacción.

Vinicius se pasó todo el partido provocando a los futbolistas de Osasuna | AFP/EFE

Vinicius estuvo a punto de provocar un altercado en el túnel de vestuarios al descanso. Cuando se retiraba del terreno de juego coincidió con los suplentes de Osasuna, a los que increpó diciéndoles: "No vais a ganar la Copa, porque sois un equipo pequeño". La burla encendió a Chimy Ávila, que se fue directo hacia el brasileño. Solo la intervención de Lucas Vázquez logró apaciguar los ánimos.

A todo ello hay que sumar sus constantes protestas, sus gestos, sus muecas, incluso sus amenazas hacia el colegiado con absoluta impunidad. Sánchez Martínez le aguantó todo, incluso que le negara el saludo antes del inicio del encuentro, hasta que no tuvo más remedio que mostrarle una cartulina amarilla por pedir de forma reiterada y vehemente una tarjeta para un rival.

Los futbolistas de Osasuna estaban muy molestos con su actitud y Chimy Ávila le envió un mensaje al acabar el encuentro. A él y al Real Madrid: "“Estuve hablando con Nacho y con Lucas Vázquez, saben la clase de persona que soy, me conocen. Me enfadaron muchísimo las palabras que dijo, él ya lo sabe y no las voy a decir. Vinicius es un gran jugador, me encanta que lo cuide la Liga y lo cuiden todos, pero él también debe cuidar el respeto, que es importante. Él está en un club grande y no hay que abusar de eso”.

Más contundente se mostró en redes sociales el exrojillo Raúl Navas, que pidió sanciones ejemplares para Vinicius: "Y la pregunta es: ¿quién protege a los jugadores de este tipo de actitudes? Ahora que tan de moda está proteger al jugador que regatea, dribla... Al jugador que engaña, se mofa …. ¿Cómo se le sanciona? Protejan a todos los jugadores".

Vinicius no se cansó de provocar ante Osasuna | AFP

La respuesta institucional llegó en boca del propio presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que lejos de pedir disculpas, alimentó ese discurso que convierte a Vincius en la víctima: "Los que le marcan cometen muchas faltas, él protesta y le sacan tarjetas. No lo entiendo. Hay que proteger a los jugadores que dan espectáculo".

Reincidente

En el caso de Vinicius llueve sobre mojado. No es la primera vez que los rivales censuran sus faltas de respeto sobre el terreno de juego. Esta temporada se las tuvo con los mallorquinistas Pablo Maffeo y Antonio Raíllo después de un 4-1 en el Santiago Bernabéu. El capitán rojillo llegó a decir del brasileño: "Si mañana tengo que poner un ejemplo a mis hijos, les pondré a Modric, a Benzema, pero nunca a él". Maffeo y Raíllo se sacarían la espina en Son Moix (1-0).

Más recientemente, el que se las tuvo con el extremo madridista fue el cadista Fali. El central también desveló la falta de respeto de Vinicius sobre el terreno de juego: "Hay jugadores que van de víctimas en el campo. Vinicius nos decía que éramos un club de Segunda. En el fútbol nos decimos muchas cosas, pero hay límites que no se pueden pasar".