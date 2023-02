¿Qué le pasa a Iñigo Martínez?

El defensa sufre una fascitis plantar y no tiene definida una fecha de regreso a los terrenos de juego Este problema y el mutismo sobre su renovación han levantado algunas suspicacias en Bilbao

Iñigo Martínez jugó su último partido con el Athletic Club el pasado 13 de noviembre ante el Alzira en la primera ronda de la Copa del Rey y no ha podido disputar ninguno de los nueve que el equipo de Valverde ha jugado desde entonces. Son cinco de Liga (Betis, Osasuna, Real Sociedad, Real Madrid y Celta) y cuatro de Copa (Sestao, Eldense, Espanyol y Valencia). Todavía no ha podido debutar en 2023 y lo más inquietante de todo es que su fecha de regreso sigue siendo un misterio.

El defensa sufre una fascitis plantar que le impide jugar y hasta entrenar con normalidad hasta hace poco tiempo. Es una dolencia que sufren muchos deportistas, en especial los jugadores de básquet (Pau Gasol, Juan Carlos Navarro..) pero también los futbolistas. El Barça tuvo el caso de Víctor Valdés, que tuvo que estar unos partidos de suplente por una fascitis hace ya muchos años.

Pero en el caso de Iñigo Martínez, esta dolencia le ha llegado en muy mal momento. Y la tardanza con la que el club informó del problema que tenía sólo hizo que alimentar los rumores. Una rumorología que Ernesto Valverde quiso frenar en seco dejando muy claro que contaba con el defensa y que él tenía muchas ganas de volver y ayudar al equipo. Ni castigos por no renovar ni nada parecido.

La situación del central no es fácil. Acaba contrato a final de temporada y hay mutismo alrededor de su posible renovación. El Athletic quiere que siga pero todavía no le ha presentado una oferta concreta al futbolista mientras que el jugador medita muy seriamente salir y fichar gratis por el FC Barcelona, que ya lo quiso en verano. El club azulgrana sigue muy interesado en su fichaje, y más por ser a coste cero, pero también está pendiente de como estará de fair-play en verano y qué oferta le podrá presentar teniendo en cuenta sus problemas con la masa salarial. El Athletic también tiene claro que su propuesta no le mejorará demasiado sus condiciones actuales porque entienden que ya están acorde a su rendimiento.

Hoy contra el Cádiz tampoco jugará y cuando reciba el alta médica necesitará de cierto tiempo para volver a coger la forma y ritmo de competición. Su vuelta a los campos será la mejor medicina para poner punto y final a las habladurías. Iñigo Martínez, aunque todavía no tenga definido su futuro, quiere acabar bien la temporada con el Athletic y eso pasa por volver a estar disponible para Ernesto Valverde para seguir siendo el puntal de la zaga.