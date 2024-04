El segundo con más partidos en la Eredivise

Sólo Mark van der Maarel jugó más partidos de la Eredivisie con un club este siglo (334) que Bram van Polen (293). El defensa de 37 años ha alcanzado verdadera jerarquía de leyenda de los Blauwvingers ("Dedos azules") tras haber pasado la totalidad de su carrera en el fútbol de mayores con dicho club, llevándolos a alcanzar la gloria en la Copa de Holanda en 2014 con una sorprendente victoria en la final ante el Ajax. Van Polen firmó su primer contrato profesional con el PEC en 2007 y en abril concretó una extensión que lo compromete con el club hasta la conclusión de la próxima temporada.

Sin embargo, las firmas de los contratos de Van Polen son muy distintas a las del resto de futbolistas: el zaguero se ha hecho con la reputación de incluir cláusulas y condiciones inusuales en sus negociaciones, para hacer las cosas interesantes y mantener al club en vilo.

En los últimos tres años, Van Polen ha estipulado en diversas contrataciones que el club debe costearle vacaciones y una cena gourmet en un restaurante para su familia y hasta dotarlo de un automóvil. Sin embargo, al analizar el contrato con mayor detalle, se puede constatar por qué dichas "exigencias" lo han convertido en un gran favorito de la afición: la vacación fue en un parque y campamento holandés, degustaron la cena en un hotel local y el auto era un Peugeot de segunda mano para su esposa, con 55,000 millas de recorrido acumulado.

Cuando se le preguntó por qué insiste en incluir estas cláusulas excéntricas en su contrato, Van Polen respondió a ESPN: "Me gusta. Disfruto obligando al club a ser un poco creativo. Por ejemplo, concerté una cena en un restaurante para mi familia, un viaje de fin de semana a alguna parte. A menudo, se pueden arreglar muchas cosas con los patrocinadores. Así que les doy una parte del dinero con el que luego tienen que ser creativos. Entonces, hay algo para el club y para mí. No sé, me gusta hacer algo así siempre".

Ahora que Van Polen ha pactado extender su carrera con el PEC por decimoséptimo año, su último contrato implica que el club debe adquirir una cerveza (o bebida sin alcohol equivalente) a modo de celebración para cada uno de sus abonados, voluntarios y auspiciadores del club. Por ello, todos los hinchas que asistan al próximo encuentro de local del PEC contra Telstar este viernes 14 de abril, podrá degustar de una cerveza por cuenta de la casa, para así brindar por su jugador más veterano.