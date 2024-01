Onana deja Manchester a contrarreloj y con Jet Privado

André Onana tuvo que tomar un vuelo rápidamente después de finalizar su partido con el Manchester United ante el Tottenham en Old Trafford. El portero camerunés retrasó su viaje a la AFCON en Costa de Marfil para poder jugar en el crítico choque de la Premier League contra los Spurs, que terminó 2-2, con menos de un día para llegar al primer partido frente a Guinea.

El joven de 27 años publicó una foto suya en un avión a las 11 de la noche en la plataforma de redes sociales "Snapchat".

🇨🇲🛫 André Onana flying straight out to #AFCON2023 after the game vs Spurs for duty with Cameroon! pic.twitter.com/1r1plAIHPx