Las siete estrellas que hay que seguir en la Copa África

África es una máquina de producir futbolistas dominantes. Existe el mito de que los jugadores africanos destacan únicamente por su exhuberancia física. Sin embargo, cada vez son más los que llaman la atención por su gran dominio de balón. En esta Copa África, la nómina de estrellas que competirán para llevar a su selección a lo más alto es extensa. Y como siempre, será una gran prueba para ver cómo rinden lejos de sus clubes.

La gran mayoría de los cracks que participarán en la Copa África juegan en equipos importantes de Europa, y los dejarán 'desnudos' durante un largo tiempo. Concretamente, del 13 de enero al 11 de febrero, en el peor de los casos para los clubes. Más allá de no poder contar con ellos durante aproximadamente un mes, siempre existe el miedo a una posible lesión que pueda poner fin a sus temporadas.

Nombres como Mohamed Salah, Victor Osimhen, Sadio Mané o Achraf Hakimi garantizan un espectáculo en el que la calidad y la potencia están más que aseguradas. Sin embargo, la lista de jugadores que merece la pena seguir de cerca durante esta Copa África es mucho más extensa.

SALAH, EL FARAÓN DE EGIPTO

Si hay que otrogarle el cartel de 'gran estrella' a un futbolista de esta Copa África es a Mohamed Salah. Máximo exponente de Egipto en todo el mundo, es uno de los mejores jugadores de la Premier League. Clave en el Liverpool de Jürgen Klopp, esta temporada registra 14 goles en la Premier League. Aunque su participación en el torneo continental le dejará prácticamente sin opciones de pelear por ser el máximo goleador.

Mohamed Salah, convocado por Egipto para disputar la Copa de África / EFE

Sin Salah el Liverpool no podría presumir de todo lo que ha conseguido durante el primer tramo de temporada. Están luchando directamente por cuatro títulos: octavos de la Europa League, líderes de la Premier League, semifinales de la EFL Cup y tercera ronda de la FA Cup.

OSIMHEN, LA ESPERANZA DE NIGERIA

El delantero del Nápoles es uno de los mejores delanteros del planeta tras ser clave en el Scudetto que su equipo logró el año pasado con 26 goles en 32 partidos de Serie A. Este curso, el cuadro italiano está pagando sus números algo más discretos (siete goles en 13 partidos).

Osimhen celebrando uno de los goles ante el Frosinone / AFP

Envuelto en polémicas por un lío con el agente de su compañero de equipo, Khvicha Kvaratskhelia, no llega a la cita con el mejor escenario posible. No obstante, las opciones de Nigeria, que no podrá contar con Victor Boniface, pasan por sus botas.

SADIO MANÉ, EL HÉROE DE SENEGAL

Sadio Mané es un héroe en Senegal. Más allá de por su calidad futbolística, adoran al jugador del Al-Nassr por su clara implicación con el país. Siempre que puede, aprovecha su posición privilegiada para impulsar a su gente.

Sadio Mané celebra un gol con la camiseta del Al-Nassr / EFE

Lejos de las grandes competiciones, Mané suma 12 goles en 26 partidos en su retiro dorado a Arabia. Evidentemente, su nivel ha caído un poco, pues la exigencia de la exótica liga es menor a la que teía en la Premier o la Bundesliga. Pero nunca hay que dar por muerto a Mané. Si los 'Leones de Teranga' llegan lejos será por él.

HAKIMI, EL LÍDER DE MARRUECOS

El defensa del Paris Saint-Germain es el alma de Marruecos. Polivalente como pocos, combina con solidez atrás con un potencial ofensivo descomunal. Esta temporada suma cuatro goles y cuatro asistencias en 21 partidos.

Achraf Hakimi celebra su gol de falta ante el Marsella / FRANCK FIFE/AFP

Los 'Leones del Atlas' fueron la sorpresa del pasado Mundial y llegan con otros aires a la Copa África. Quieren su segundo trofeo y cuentan con una amplía plantilla con jugadores muy consolidados en Europa. Si rodean bien a Hakimi pueden dar un golpe sobre la mesa.

GUIRASSY, LA REFERENCIA DE MALI

Con el permiso de Harry Kane, la gran sensación de la Bundesliga esta temporada está siendo Serhou Guirassy. El ariete del Stuttgart ha demostrado que para él no existen los periodos de adaptación. Aterrizó en Alemania en verano y suma 19 goles en 16 partidos con el cuadro dirigido por Hoeness.

Guirassy animando a sus compañeros / INA FASSBENDER / AFP

Mali no destaca por tener una plantilal muy potente, pero contarán con uno de los grandes 'killers' de Europa. Habrá que ver hatsta dónde puede comandar al equipo. Y especialmente, cuántas veces podrá destrozar la red de la portería rival.

TAPSOBA, EL GUARDIÁN DE BURKINA FASO

Edmond Tapsoba se ha destapado en el Bayer Leverkusen como uno de los mejores centrales del momento. Superdotado físicamente, bajo las órdenes de Xabi Alonso ha explotado sus virtudes con balón. Tiene todo para brillar.

Tapsoba celebra su gol al Qarabag / AFP

En una modesta Burkina Faso, será clave para sostener al equipo en defensa e intentará desatascar algún partido a balón parado. Esta temporada suma tres tantos en 22 partidos siendo defensa, números bestiales que lo convierten en la gran esperanza de todo el país.

KUDUS, LA ELECTRICIDAD DE GHANA

Mohamed Kudus se ha erigido como uno de los grandes nombres de la Premier. Con seis goles y una asistencia en 16 partidos de la competición británica, ha sido una de las claves del gran rendimiento del West Ham de David Moyes.

Mohammed Kudus, una de las sensaciones del West Ham / EFE

Ghana presenta un equipo rocoso, competitivo y con mucha experiencia en Europa. Kudus es el jugador especial, el que está llamado a romper un poco los esquemas. Si puede sacar a pasear su privilegiada zurda y se encuentra cómodo, será muy difícil apagar su electricidad.