¡Padre e hijo jugaron juntos en el Messina!

Circunstancia curiosa en el último encuentro de la Serie C italiana entre el Associazioni Calcio Riunite Messina y el Potenza, que acabó con empate a dos goles.

Corría ya el minuto 93 de encuentro cuando el joven Jacopo Fumagalli, de 18 años, saltó al campo debutando con el conjuno siciliano de Messina.

No sería nada extraño de no ser porque en la portería del equipo estaba su padre, Ermanno Fumagalli, de 42 años de edad.

Durante esos escasos minutos de tiempo añadido, padre e hijo jugaron juntos en una situación pocas veces vista, y que nos remite a los Gudjohnsen en Islandia.

En declaraciones al medio italiano "Área C", el meta del Messina, Ermanno Fumagalli, comentó el debut de su hijo Jacopo en la Serie C: “No me lo esperaba, fue una emoción indescriptible. No niego que derramé algunas lágrimas durante esos minutos del partido. Quiero agradecer a las personas que hicieron realidad este sueño y también quiero dar las gracias a la afición. Sentí mucho amor hacia mi hijo Jacopo. El Messina siempre permanecerá en mi corazón".

El equipo siciliano, que llegó a estar en Serie A y se ha refundado en varias ocasiones, ocupa la 13ª plaza en el Grupo C de la Serie C del fútbol italiano, la tercera categoría transalpina.