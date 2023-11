Djokovic, a cinco títulos de Federer

El serbio ha disputado esta temporada un total de doce torneos, de los que ha ganado siete 'Nole' acumula 98 entorchados, se acerca al suizo y está a once del tope histórico de Jimmy Connors

Después de imponerse en las ATP Finals, Novak Djokovic ha disputado esta temporada un total de 12 torneos, de los que ha ganado siete. Su victoria este domingo en Turín le desempata con Carlos Alcaraz en la tabla de trofeos ganados en 2023 y le hace liderar la clasificación en solitario. Las mejores apuestas tenis.

Con motivo de su edad, 36 años, y de la necesidad de preservar su cuerpo, Djokovic no lo juega todo si no que selecciona al máximo sus participaciones para no cometer excesos, sufrir lesiones y llegar al cien por cien a todos los que disputa. A pesar de todo, el serbio está en disposición de igualar en 2024 los 103 títulos de Roger Federer en la Era Open.

'Nole', acumula 98 entorchados, y está ya a solo cinco del suizo y a once del tope histórico del estadounidense Jimmy Connors. Atendiendo al estado de forma del serbio, no es descabellado pensar que pueda superar esos registros porque no hay jugador que se le resista y está mostrando unan superioridad insultante frente a sus rivales.

Ranking títulos Era Open

Jimmy Connors 109

Roger Federer 103

Novak Djokovic 98

Ivan Lendl 94

Rafael Nadal 92