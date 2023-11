Alcaraz siente que no está al nivel de Djokovic tras la derrota

El tenista murciano valoró las semifinales del ATP Finals donde le venció Nole "Salgo dolido por esa sensación pero contento porque sé que tengo que mejorar", comentó

Frustración y dolor. Dos palabras que definieron a Carlos Alcaraz tras no poder hacerle frente a Novak Djokovic. El tenista serbio le despachó en dos sets, y jugará la gran final del ATP Finals de Turín ante el italiano Sinner, dejando frustrado al murciano.

"Salí de la pista con la sensación de sentir que no estoy al nivel de Nole bajo techo y estoy dolido por esa sensación pero contento porque sé que tengo que mejorar. No estoy acostumbrado a entrenar y jugar en esas condiciones", comentó Alcaraz tras finalizar el partido.

No dudó, eso sí, en aseverar que ha sido "un año espectacular". "Tengo 2000 puntos más que el año pasado y un 'Grand Slam'. Firmaría lo mismo el año que viene y también el mismo grande", apuntó.

Finalmente, prefirió no entrar en comparaciones: "Claro que quiero ser el mejor de la historia, pero al mismo tiempo no voy a pensar en eso. Muchas leyendas no han podido lograrlo", sentenció.