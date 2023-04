El 'efecto Mundial' posee a En-Nesyri

Solo Benzema está por encima de En-Nesyri desde que terminó el Mundial de Catar 2022 Su buen papel con el combinado nacional se ha alargado a LaLiga con el Sevilla

El Sevilla necesita a En-Nesyri para alejarse del descenso. La situación del club esta temporada en LaLiga queda muy lejos de las campañas pasadas, pero sin duda, la posición que ocupan no es culpa del delantero marroquí. Ahora, con Mendilibar a la cabeza, esperan enderezar el rumbo.

La importante victoria en el campo del Cádiz por 0-2, con gol suyo para cerrar el partido, les da cierto margen para encarar la Europa League y el tramo final de LaLiga. Les espera el Manchester United, el claro favorito para llevarse la competición, pero nunca se puede dar por 'muertos' a los andaluces en 'su' competición.

Y más cuando el delantero está en racha y es que En-Nesyri, desde que acabó el Mundial de Catar de 2022, donde cuajó una gran actuación con la selección de Marruecos, ha marcado 11 goles en todas las competiciones.

11 - Youssef En-Nesyri has scored 11 goals for Sevilla in all competitions after the 2022 World Cup; only Karim Benzema (13) has scored more since then in all competitions among all LaLiga players. Impact. pic.twitter.com/yMaOMhRql6