La sanción a la que se podrían enfrentar el Sevilla y Mendilibar

El combinado hispalense se podría enfrentar a una sanción económica y disciplinaria, según el artículo 89 El encuentro comenzó cuatro minutos sobre el horario inicialmente fijado de las 18:30 horas

El Sevilla logró ganar en el estreno de José Luis Mendilibar con el conjunto hispalense, en un encuentro ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla (0-2). Los goles de Ocampos y En-Nesyri valieron para festejar los tres puntos del derbi andaluz, ante un rival directo, y coger aire en uno de los tramos más importantes de la temporada.

Un partido que podría tener consecuencias negativas para el Sevilla y Mendilibar, por empezar tarde el partido. El encuentro comenzó cuatro minutos sobre el horario inicialmente fijado de las 18:30 horas. Un retraso que se debe a que el combinado hispalense saltó tarde sobre el pasto del Nuevo Mirandilla, tal y como el colegiado Soto Grado hizo constar en el acta arbitral.

"El partido ha comenzado con cuatro minutos de retraso debido a la tardía salida del vestuario de los jugadores del Sevilla", escribió Soto Grado.

Unos minutos que le podrían suponer al conjunto andaluz una sanción económica y disciplinaria, según el artículo 89. El Comité de Competición deberá adoptar una postura definitiva y decidir qué hacer.

"Cuando un equipo se presente en las instalaciones deportivas con notorio retraso no justificado, pero pese a la demora, esta circunstancia no impida la celebración del partido, o cuando se retrase en su salida al terreno de juego, tanto al inicio del partido como en el segundo tiempo, se impondrá al club multa en cuantía de hasta 3.000 euros", recoge el artículo 89. En el que previamente se recoge que "tratándose de la primera de las infracciones previstas en el presente artículo, además se suspenderá o inhabilitará por tiempo de hasta dos meses a los/las directamente responsables, mientras que la segunda de las mismas, se considerará como una actuación no correcta del/de la entrenador/a titular del equipo infractor, que podrá acarrear su expulsión del terreno de juego y será sancionado/a con suspensión de 1 a 3 partidos".