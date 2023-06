El técnico argentino del Atlético repasó la temporada en una amplia entrevista en 'COPE' Sobre su relación con Xavi, dijo: "Bien, bien. Normal cuando ha llegado de un lugar diferente donde los demás estamos todos días, ahí vas entendiendo"

Diego Pablo Simeone repasó la temporada del Atlético de Madrid y multitud de asuntos relacionados con el mundo del fútbol en una amplia entrevista en la Cadena COPE, donde habló de su relación con Joao Félix.

El preparador colchonero señaló que sobre el luso ahora cedido en el Chelsea que "yo soy compatible con todo el mundo. Joao Félix será lo que quiera ser. Él sabe muy bien cual es mi perfil de entrenador y que me gusta jugar con alegría”.

El Cholo destacó que "yo solo busco ser competitivo y llevar al club al lugar donde siempre me ilusioné. Las personas no somos todos iguales, espero haber evolucionado en algunas cosas. Siempre hay cambios. Y vamos intentando mejorar o empeorar. Once años en un club no es fácil pero al tiempo me llena de alegría".

Preguntado sobre la dicotomía Guardiola-Mourinho, el argentino destacó que "Mourinho ha marcado una época que ha generado en los entrenadores algo diferente: él ha peleado en lugares distintos a los que le ha tocado a Guardiola. Como Porto, como la Roma ahora, como el Inter, siempre ha sido más difícil de ganar y siempre ha generado lo que ha generado. Siempre ha tenido la posibilidad de estar siempre rodeado de grandísimos futbolistas. Es más difícil ganar todos los días y Guardiola gana todos los días, más allá que te pongan todas las necesidades para ganar: ¿necesito un 9? Pues te ficho al mejor del mundo”. A buen entendedor sobre sus "simpatías"...

También valoró la figura de José Luis Mendilibar: “Me pone muy contento el triunfo del Sevilla. Mendilibar es un trabajador, siempre con una identidad de juego muy definida, siempre en equipos donde posiblemente no haya tenido futbolistas como sí ha tenido en Sevilla, en el momento en el que ha generado un juego que he escuchado, simple, pero efectivo. No es fácil llegar a un equipo y lograr cambiar las situaciones emocionales".