La OCU lo sentencia: este es el supermercado con la peor fruta, según sus clientes

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), referente en la defensa del consumidor y en el análisis de productos, ha emitido un veredicto contundente: Bonàrea se posiciona como el peor supermercado en España para adquirir fruta.

Sus estudios de calidad, que abarcan desde los mejores productos hasta los establecimientos donde encontrarlos, no dejan lugar a dudas de la calidad de estos alimentos.

Como ya comentaba anteriormente, la OCU no deja lugar a dudas: Bonàrea es el supermercado que sale peor parado en calidad de fruta a nivel nacional. Así lo ha dictaminado su último estudio, pensado para guiar a los consumidores que buscan la mejor fruta.

Pero no todo son malas noticias. La OCU también señala cuáles son los supermercados donde la fruta sí merece la pena, destacando su calidad y buen estado: BM, Gadis, Ahorramás, Aldi, Eroski y El Corte Inglés.

Otro punto crucial a tener en cuenta, sobre todo en verano, es ser muy cuidadosos con la fruta ya cortada. Como bien advertía la nutricionista Duna Nicolau en TikTok: "Muchos diréis... 'bah, me llevo el melón cortado porque para mí sola me basta' o 'quiero melón, pero no quiero comprar uno entero'".

Evidentemente, para escapar de la lotería que es encontrar fruta de calidad y lo más natural posible, la mejor opción siempre será optar por lo ecológico o apoyar a cooperativas de consumo locales. Pero, si esa no es tu prioridad o no quieres complicarte, este estudio te resultará de gran interés.