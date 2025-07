Un nutricionista desvela las claves para perder entre 5 y 10 kilos en poco tiempo: "Notarás la diferencia"

El verano es una realidad. Por ello, muchas personas desean estar en buena forma física para lucir su cuerpo en la playa. No obstante, ya no hay suficiente tiempo para llevar a cabo esta transformación física. Aunque, Luis Gil, nutricionista, ha desvelado cómo perder peso en muy poco tiempo.

El nutricionista ha compartido un vídeo, que cuenta con más de 2 millones de visualizaciones, a través de su cuenta de personal de TikTok para todos aquellos que deseen perder entre 5 y 10 kilos, además sin necesitar una dieta estricta.

El experto empieza alertando de que sus consejos pueden parecer "tontos o simples, pero si los haces notarás la diferencia". Aparte, indica que hay que llevarlos a cabo desde un inicio de la mañana.

Gil recomienda que "nada más levantarte tómate dos vasos de agua, aunque parezca absurdo llevas 7-8 horas durmiendo, si has tenido suerte, y tu cuerpo necesita agua porque no has bebido en toda la noche".

El segundo consejo es que "si puedes entrena un poquito en ayunas", aunque advierte que todo depende de la capacidad de cada uno: "Si puedes hacer fuerza, maravilloso. Si puedes salir a correr, fenomenal".

Por otro lado, señala que también sirve si sales a caminar durante 20-30 minutos "antes de que hagas tu desayuno". Esto se hace para "recordar a tu cuerpo que tiene que aprender a sacar energía de tus reservas, de tus grasas".

Aparte, comenta que si hace buen día, es positivo pasar unos 15 minutos al sol, debido a que "mejora el metabolismo y tu ánimo". También, revela que es clave realizar un buen desayuno de proteínas y grasas saludables.

#pérdidadepeso #BajarGrasa #hábitossaludables #quemagrasanatural #sindieta ♬ original sound - luisgil.nutricionista @luisgil.nutricionista ¿Quieres perder entre 5 y 10 kilos? 🔥 Esto es lo que haría desde mañana ✅ 💧 Bebe un vaso de agua al levantarte y antes de dormir 🏃 Entrena en ayunas, o toma ½ fruta si eres sensible ☀️ Sal a caminar al sol al menos 15 minutos 🍳 Asegúrate de incluir 20 g de proteína en el desayuno ☕ Café bajo en azúcar, sin siropes ni toppings que te sabotean Pequeños hábitos → grandes cambios 💥 Guarda este vídeo y empieza mañana #salud

Sobre el café, recomienda tomarlo sin leche y azúcar. Por último, el experto en nutrición señala que si cumples con todos los consejos: "Te prometo que tu actitud y energía van a cambiar por completo".