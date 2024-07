Loïc Le Joliff, fundador de Brunch Electronik: "En España hemos marcado tendencia"

Loïc Le Joliff (Francia, 1986), licenciado en Marketing y Publicidad, es uno de los nombres que se esconden tras la revolución de la fiesta techno en Barcelona. Cofundador de Brunch Electronik, Off Sónar y la mitad del dúo de DJ’s Pole Position, es el responsable de que los domingos hayan pasado a ser la misa ineludible de los amantes de la electrónica.

¿En qué momento nace tu pasión por la industria musical?

A los 19 años me mudé a Canadá, fui a estudiar, conocí la música electrónica y me encantó. Trabajaba en festivales como camarero y después empecé como DJ. Hace trece años me mudé a Barcelona y fue en 2014 cuando montamos por primera vez el Brunch Electronik en la ciudad.

El concepto de una fiesta techno -al aire libre y el domingo por la tarde- es cuando menos rompedor, ¿cómo surgió el Brunch Electronik?

Nos inspiramos de cosas que habíamos visto en Canadá, hay un evento que se llama Picnik Electronik, empezamos como socios en Barcelona pero a los dos años creamos Brunch y seguimos nosotros solos. Hemos sido bastante disruptivos, la gente nos decía: ‘Domingo por la tarde, hacer un evento y cobrar…la gente va a la playa no lo va a aceptar’, pero la primera fiesta unió a 3.000 personas.

No era un tipo de ocio habitual en España.

En 2012 todavía no era muy común escuchar música electrónica al aire libre. Habían festivales, estaba el Sonar, pero tener un evento de tardes que funcionase como un ritual, como ir a una discoteca, no existía. Aquí pueden venir las familias, todo es más relajado, cambia el rollo, en esa época no había muchas cosas así.

¿Por qué en domingo?

El domingo no hay nada qué hacer, las tiendas están cerradas, mucha gente no trabaja... Creo que en España hemos marcado tendencia con nuestros eventos y los domingos por la tarde nos alejaban de cualquier tipo de competencia.

El Brunch siempre se hace en espacios públicos de Barcelona, ¿tuvisteis problemas con el Ayuntamiento?

Nunca es fácil... son sitios que nos cede el Ayuntamiento y pagamos un alquiler pero estamos en un espacio público, necesitamos un acuerdo político para hacer la fiesta. Obviamente ven que el trabajo está bien hecho, cuidamos muchísimo el entorno, tenemos patrullas de limpieza, de seguridad, hacemos mediciones acústicas y vamos a las casas de los vecinos para ajustar el impacto de las frecuencias de sonido.

Tenéis un formato innovador que ya ha llegado a Ibiza, Algarve, Brasil, Madrid, Francia, Lisboa...¿el secreto del éxito?

Guardar la esencia del evento: lo mejor de la música electrónica, buen rollo, los mercadillos...todo lo que forma parte de la alegría y el compromiso, nuestro lema.

¿Y la esencia del Brunch?

Igualdad apoyando a los colectivos de LGTBIQ+, feminismo y safe espace, ese espacio seguro donde puedes descansar un rato si te sientes incómodo, hemos conseguido crear un sitio amable. Y por último, la sostenibilidad: una buena gestión de residuos y la creación de una comunidad.

Uno de los compromisos es el feminismo y en los carteles se aprecia mucha paridad de género.

Al 50-50 no llegamos pero no por no voluntad, sino por falta, es una pena pero todavía faltan más chicas en la industria. Desde 2016 no hay un solo cartel sin mujeres, es imposible. Estamos muy contentos de trabajar con artistas de la talla de Peggy Gou, Amelie Lens, Nina Kravitz, Deborah De Luca...nos encantan.

Un DJ emergente ¿cómo puede pinchar en Brunch Electronik?

Somos más proactivos que de recibir propuestas. Nosotros sabemos lo que pasa, tengo un súper equipo que conoce a quién está activo en la ciudad. Si estás montando fiestas y vemos que tu nombre aparece cada vez más y más, hay muchas probabilidades de que toques.

Pero tenéis iniciativas, el Brunch es un gran escaparate.

Sí, hay cosas. Por ejemplo, en el Brunch Electronik Festival, es nuestro gran festival con 60.000 personas, hemos creado una iniciativa -por primera vez- llamada Open Set. Habrá un escenario donde cualquier persona que se apunte antes podrá hacer una sesión de DJ durante 40 minutos. Es para divertirse pero nosotros también vamos a observar y ver quién podría pinchar en el evento.

¿Es una fiesta apta para toda la familia?

Sí, sí lo es, totalmente. Tomando Barcelona como referencia tenemos el 'Petit Brunch' de las 13 a las 18 horas hay actividades gratis para los niños, así que es súper friendly.

Volvemos a ti. No solo eres CEO de Brunch Electronik, también eres DJ de Pole Position, junto a Jaime Alguersuari, expiloto de Fórmula 1 ¿a qué se debe esta unión?

Somos amigos porque a mí me encanta la Formula 1 y él es un apasionado de la música, tenía su propio proyecto. Vimos que teníamos muchos gustos en común, empezamos a hacer un par de fiestas donde tocamos juntos, y vimos que quizás molaría hacer un proyecto juntos... Nos llamamos Pole Position y desde hace un año estamos tocando juntos bajo ese nombre.

¿Dónde podremos veros pinchar?

Empezamos en el Brunch, obviamente, pero tenemos un verano movidito tocamos en Ibiza, el Space en Italia, vamos al Burning Man (California)...

El techno está a la orden del día, ¿qué diferencia al Brunch Electronik del resto de fiestas?

Nuestro formato, trabajamos con escenarios donde el DJ está muy cerca del público. Se crea un ambiente súper especial comparado a muchos festivales que montan escenarios enormes donde el DJ está muy lejos. Y el buen rollo, la gente se siente bien sabe que les vamos a cuidar, lo importante es el respeto.