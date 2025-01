La íntima confesión de Gerard a Anita en 'La Isla de las Tentaciones'

La Isla de las Tentaciones se ha convertido en uno de los fenómenos más virales de la televisión de nuestro país por méritos propios gracias a una serie de temporadas que nos han dejado con momentos icónicos en todos los sentidos. Y, precisamente, la nueva temporada que se acaba de estrenar no podía ser menos.

La cosa es que en el último programa emitido de la misma, se produjo una íntima interacción entre Gerard y Anita, dos de los concursantes de la edición de este año, con la que esta última se derrumbó por completo delante de las cámaras.

Todo tuvo que ver con que Gerard fue a consolar a Anita en un momento en el que esta pensaba que iba a perder a su novio. No obstante, Gerard quiso tranquilizarla recordándole dónde se encontraban exactamente: "El programa es una prueba para vuestra relación y demostrar vuestro amor".

No obstante y fruto de los nervios, Anita le contestaba con cierta desesperación por lo que podría llegar a ocurrir en un futuro en caso de que las cosas se acabaran torciendo con su novio más adelante: "Él es, para mí, mi última bala. Si no sale bien con él, es que me niego al amor para siempre".