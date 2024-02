¿Quién canta el himno de la Super Bowl?

Este 11 de febrero se celebrará uno de los eventos deportivos más importantes en todo el mundo. Los Kansas City Chiefs se enfrentarán a San Francisco 49ers en la final de la liga de fútbol americano (NFL), un año más la Super Bowl se celebrará por todo lo alto.

No es solo el partido lo que atrae a millones de seguidores, los 15 minutos del intermedio se han convertido en los más deseados por las estrellas de la industria musical y le han dado una proyección internacional al evento.

Este 2024, Usher será el encargado de presentar el show del 'half part time', después de varias especulaciones respecto a otros artistas, la NFL y Apple Music confirmaron que el representante estadounidense del R&B, Dance y Pop sería el encargado de animar la fiesta.

Pero poco antes de la patada inicial, el evento tendrá una breve ceremonia de inauguración, donde se interpretará el himno nacional, así como un par de piezas patrióticas: ‘America the Beautiful’ y ‘Lift Every Voice and Sing’.

¿Quién cantará el himno nacional en el Super Bowl 2024?

De acuerdo con información oficial de la NFL, Reba McEntire, miembro del salón de la Fama de la Música Country y reconocida figura en la industria del cine, la música y televisión, será la encargada de interpretar el himno nacional para el Super Bowl LVIII.

Una vez que McEntire concluya con el himno nacional, el programa seguirá con una interpretación de ‘America the Beautiful’ a cargo del multifacético rapero, Post Malone; mientras que la actriz y ganadora al Grammy, Andra Day, interpretará ‘Lift Every Voice and Sing’.