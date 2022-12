Jaume: "Siempre he dicho que quiero acabar mi carrera en el Valencia"

El portero, lesionado y en proceso de recuperación, ha renovado hasta el 2024 Lay Hoon Chan, presidenta del Valencia CF, dijo que "nuestro club necesita más jugadores como Jaume"

Esta mañana se ha llevado a cabo el acto de renovación de Jaume Domenech por el Valencia. El de Almenara ha renovado su contrato con el equipo valenciano CF hasta el año 2024, con una cláusula por un año más.

El acto comenzó con un video que le prepararon sus compañeros y cuerpo técnico en la ciudad deportiva de Paterna, un video que ha emocionado al jugador y que ha agradecido.

Fue Lay Hoon Chan, presidenta del Valencia CF, la que dijo las primeras palabras: "Jaume es uno de los nuestros, tiene el ADN valencianista en la sangre y tiene una labor de capitán muy importante en la plantilla. Pienso que el Valencia necesita más jugadores como Jaume".

Jaume, que posó con una camiseta conmemorativa de su renovación, tomó la palabra: "Desde el día que me lesione tuve 24 horas muy complicadas en lo mental, pero pasadas esas 24 horas empecé a trabajar para volver aún más fuerte".

El guardameta explicó que "lo más bonito del día de hoy es poder compartirlo con los míos. Sobre todo con mis padres que me ayudaron para llegar hasta aquí. No tengo palabras para decir lo importante que son para mí".

Jaume Domenech tuvo palabras de gratitud para Gattuso: "Me llamó y entre los dos surgió una conexión ya que el mister comparte conmigo muchos valores. El me explicó las ideas que quería implantar en el Valencia y desde el primer minuto trabajamos juntos. El me ha ayudado mucho en el proceso de recuperación".

El guardameta aseguró que no temió por su continuidad en el Valencia: "En ningún momento estuve preocupado por mi futuro en el Valencia por mi lesión. Desde el club me he sentido muy arropado en este aspecto".

Reconoció el de Almenara que siempre ha sido muy difícil la titularidad en la portería del Valencia: "En un club como el Valencia siempre hay mucha competencia, ya que es un club que siempre tiene que tener grandes porteros. Yo lo asumo e intento aportar tanto en el campo como en el banquillo"

Jaume reconoció que le gustaría acabar su carrera en el equipo ché: "Yo siempre he dicho que mi sueño era jugar toda mi carrera en el Valencia"

Y con respecto a su recuperación, aseguró que va por buen camino: "Aun estoy trabajando en el gimnasio, la evolución de la rodilla esta siendo buena. En breve podré comenzar a correr y las sensaciones que nos transmiten los servicios médicos son buenas. Aún es pronto para saber cuando volveré".