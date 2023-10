¡Problemas para Topuria! Se complica su futuro tras el KO de Volkanovski

El hispano georgiano tenía que medirse a Volkanovski por el título del peso pluma, pero el australiano quedó KO tras un combate con Islam Makhachev La cita del próximo 20 de enero en Toronto podría aplazarse hasta que Volkanovski estuviera totalmente recuperado

Alexander Volkanovski podría no llegar a estar en buenas condiciones el próximo mes de enero después de que Islam Makhachev lo fulminara con una espectacular high kick en la revancha estelar del UFC 294. Una patada dejó fuera de combate al australiano, que fue avisado con tan solo 11 días de antelación.

Volkanovski tenía programado enfrentarse a Ilia Topuria por el título del peso pluma y pese a la derrota, el australiano sigue queriendo la pelea. Todo estaba previsto para que Ilia Topuria se midiese a Alexander Volkanovski en enero por el cinturón del peso pluma el próximo 20 de enero en Toronto, Canadá. La lesión de Charles Oliveira, sin embargo, dejó un hueco libre como oponente de Islam Makhachev y el australiano no dudó en aceptarlo.

Pero el brasileño se abrió la ceja en el entreno previo al viaje a Abu Dabi para la revancha con Makhachev y la UFC tuvo que buscar un nuevo rival, que acabó siendo Volkanovski. Hunter Campbell, jefe de negocios de la compañía, aseguró que el australiano tenía ganas de pelear con el ruso.

Las cosas no salieron como se esperaba y con una potente high kick, Makhachev dejó fuera del pleito a Volkanovski en el primer asalto, un KO que pilló por sorpresa al australiano: "Por favor, UFC, mantenedme activo. Me gustaría volver en enero, cuando me cure estas brechas. Quiero defender el cinturón del peso pluma. No puedo estar en casa sin hacer ningún campamento", pidió Volkanovski.

El australiano insiste en enfrentarse a Topuria en enero, como estaba pactado antes de que cayese de la cartelera del UFC 294 Oliveira pero la decisión ya no está en manos del campeón del pluma.

El presidente de la UFC, Dana White, no quiere arriesgarse a dejarle pelear si no está totalmente recuperado y aseguró que solo podría combatir si los médicos le dan el visto bueno.

Ante las dudas, Topuria tiene varias opciones sobre la mesa. Si Volkanovski se recupera y los médicos le dan el visto bueno, tendría su pelea titular en enero.

Pero el campeón del pluma podría no recuperarse, aunque también se podría esperar a que el australiano se recupere totalmente, aunque sea más tarde de la fecha programada.

Hace unos meses, por otra parte, se planteó la posibilidad de celebrar el primer evento de UFC en España Max Holloway como rival de Ilia, excampeón de la división y número uno en el ranking.