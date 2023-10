Ilia Topuria confiesa en 'El Hormiguero' su único miedo

El luchador se ha convertido en el número cinco del mundo El próximo 20 de enero se enfrentará a Alexander Volkanovski en Canadá

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Tamara Falcó, entre otros.

Este lunes ha pisado el plató Ilia Topuria, una de las figuras más importantes de la UFC que ha situado a España en la élite de la competición. Es el número cinco del mundo, ha conseguido catorce victorias y no ha perdido ningún asalto: "Me quieren ver en peligro, quieren ver si eso puede llegar a suceder, pero lo siento, nunca lo van a ver", ha declarado.

El hispano-georgiano ha explicado que ahora pesa unos 80 kilos y que tiene que pesar 66 para el próximo campeonato. Topuria ha asegurado que "bajar los primeros cinco kilos se aguanta, pero los siguientes diez es como estar en el infierno (...) Me quedo muy flaquito".

Ilia ha comentado que el miedo le ayuda a sacar su mejor potencial: "Es mi todo y lo aprovecho a mi favor", ha asegurado. Motos le ha preguntado qué hace ante una situación de miedo, a lo que él ha desvelado que no deja que le venza: "Siempre que tengo un compromiso me preparo al máximo 100%, visualizo y me lo creo al 100%. No dejo que el miedo no me deje ver la mejor versión de mí mismo".

El presentador le ha preguntado si tiene miedo a algún animal o a algo en la vida, a lo que el luchador ha comentado que no. Aun así, enseguida ha confesado que no tiene miedo a nada, pero sí "asquito a las serpientes (...) Me dan cosita, no sé por qué".