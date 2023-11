Alaba presiona al Real Madrid con su renovación

David Alaba tiene aún dos años y medio de contrato con el Real Madrid, pero ya empieza a presionar al club blanco con su renovación. El central llegó al club blanco con la carta de libertad bajo el brazo en verano del 2021, procedente del Bayern, con el que jugó durante once temporadas.

El austriaco cumple la tercera de las cinco temporadas que firmó como madridista. Tres temporadas en las que ha tenido un rendimiento irregular por culpa de las lesiones. Tras un primer año con un buen rendimiento, los problemas musculares han lastrado su rendimiento el curso pasado y este inicio de campaña.

A sus 31 años, el físico le empieza a pasar factura, de ahí que a Alaba le haya entrado la prisa por atar su futuro más allá de ese 30 de junio del 2026 en el que finaliza su actual contrato. En vísperas del amistoso contra Alemania de este martes (20.45 horas), el internacional austriaco fue interrogado sobre su futuro.

La prensa alemana le preguntó por un posible regreso al Bayern al término de su contrato con el Real Madrid y Alaba aprovechó para lanzar el guante al club blanco. "Me siento muy cómodo en Madrid. Tengo objetivos muy claros que quiero perseguir y por eso mis pensamientos no están en otra parte", explicó el central austriaco, que tiene en mente alargar su carrera deportiva más allá de esos 34 años que tendrá en 2026: "Aún me queda un poco para acabar mi carrera".

Siete casos por delante

Antes que Alaba, la dirección deportiva del Real Madrid debe resolver el futuro de los cinco futbolistas que acaban contrato, caso de Toni Kroos, Luka Modric, Lucas Vázquez, Nacho y Lunin. De todos ellos, el único que puede tener asegurada su continuidad es el alemán. Modric no parece muy contento con su actual rol en el equipo y podría salir con destino a Arabia Saudí. Los dos canteranos están en entredicho. Y el portero ucraniano tiene decidido cambiar de aires tras ver la escasa confianza que el club le ha demostrado tras la grave lesión de Thibaut Courtois, trayendo a Kepa Arrizabalaga.

También Dani Carvajal y Ferland Mendy acaban contrato antes que Alaba, en junio del 2025. Con el canterano no parece que vaya a haber problemas para alcanzar un acuerdo. Distinto es el caso del francés, al que el club preferiría traspasar este verano.