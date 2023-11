Desvelan las tres grandes fiestas de Neymar en París

El alcalde de Bougival, que fue vecino del exblaugrana, revela que apenas hubo grandes fiestas en la residencia de Ney "Vivo enfrente, así que tenía un asiento en primera fila para apreciar la situación y no hubo muchas molestias", señala

Uno de los sambenitos que han de acompañar a Neymar Júnior hasta más allá de su retirada es el de amante de la fiesta por encima de su compromiso profesional con el fútbol.

Pero al brasileño, hoy lesionado de gravedad y en las filas del Al-Hilal, le ha salido un inesperado aliado en la política francesa, nada menos.

Y es que el diario 'L'Équipe' ha conversado con Luc Wattelle, alcalde de Bougival y vecino de Neymar en los años de residencia del futbolista en las cercanías de París tras su paso por el FC Barcelona. Y el edil explica que las famosas fiestas de Neymar al final no fueron tan numerosas ni tan ruidosas.

"Vivo enfrente, así que tenía un asiento en primera fila para apreciar la calidad de esas celebraciones, y no hubo muchas molestias", señala. Wattelle habla de tres fiestas concretas: una para celebrar un título de campeón con el PSG, otra para las elecciones brasileñas y la última, con motivo de su cumpleaños.

Neymar marcó el último tanto del PSG ante el Maccabi Haifa / | TELEFÓNICA

Esto molestó a los vecinos más cercanos, pero, no muy lejos de allí, hay otro famoso que también organiza 'saraos' más multitudinarios de vez en cuando, indica el alcalde de la localidad.

"Durante los primeros años no escuchamos nada. Me sorprendió por su discreción, ya que nunca lo vimos. Cuando llegó a vivir a Bougival nos dio un poco de miedo su comportamiento, pero al final no sucedió nada extraordinario”, dijo. ¿Se acaba el mito?

Y es que de 2017 a 2022, Neymar vivió cerca de Bougival, en las afueras de París, en una casa enorme acompañado de sus numerosos amigos. Regularmente aparecieron artículos sobre el descontento de los vecinos, que se quejaban del ritmo de vida en 'Auriverde', la residencia del jugador, donde se organizaban múltiples y ruidosas recepciones.

Ahora, una voz autorizada habla de un Neymar discreto y tranquilo en sus años parisinos. ¿Quién tendrá la razón?