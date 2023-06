La rueda de prensa de De la Fuente y Rodri, en directo

Ansu Fati: "Una alegría al reencontrarnos. Le he visto alegre, recuperando sensaciones. Ha entrenado de una manera fantástica y en el día a día le he visto totalmente integrado. Le veo feliz y en el campo le veo con ganas de demostrar que las sensaciones del pasado las puede recuperar en cualquier momento. Ojalá sea mañana".

12:21

"Todos los jugadores se sienten importantes por estar aquí entre los 23. Eso no me preocupa, porque tenemos una convivencia excepcional. Todos pensamos más en el equipo que en uno. Si alguien se va sin haber participado se sentirá igual de campeón que el resto. No me preocupa, los conozco muy bien".