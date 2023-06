Dani Olmo: "La ambición que genera De la Fuente es contagiosa"

El futbolista de la selección habló sobre el técnico de la 'Roja' "Te llega el mensaje, la motivación que quiere transmitir", apuntó

Pocos jugadores de la selección española conocen más al rival en la final de la Nations League. Dani Olmo lo dejó todo siendo un niño, con 16 años, para iniciar su carrera profesional con 16 años en Zagreb. Pocos conocen mejor al seleccionador español, Luis de la Fuente, reforzado con el triunfo a Italia y del que elogia un "ambición contagiosa".

España vuelve a soñar con un título once años después de su último éxito, la Eurocopa 2012, que Dani Olmo recuerda en una entrevista con EFE como si la final se hubiera jugado ayer. El rival era el mismo Italia, pero el presente es diferente sin la 'generación de oro'. Los actuales internacionales quieren iniciar un nuevo ciclo de gloria y llegan a la final liberados de la presión que sentían tras corregir el batacazo del Mundial ante Marruecos y el reciente en Escocia.

Pregunta: ¿Cómo se encuentra Dani Olmo a horas de la final?

Respuesta: De momento me veo para jugar, si decidimos quedarnos y el míster decidió no cambiar, es porque hay posibilidades. Desde que sentí esas pequeñas molestias no he parado de trabajar para el partido del domingo. De momento sigo al margen pero me probaré con el grupo antes de la final.

P: Imagino que para un futbolista si hay un momento para forzar es en una final.

R: Está claro, es una oportunidad única que quería vivir con el equipo y vamos a ir a por todas.

P: Encima ante Croacia, país al que se marchó siendo un niño. No debe haber muchos encuentros más especiales que el del domingo.

R: Diría que no, la verdad es que va a ser muy bonito para mí jugar ante Croacia. A nivel futbolístico recuerdo los octavos de la Eurocopa, un partido muy especial. Todo lo que he vivido allí en el Dinamo, en el país, en Zagreb, todos los amigos que tengo allí. Son recuerdos para siempre.

P: Los conoce mejor que nadie. ¿Qué destaca de Croacia?

R: Es increíble lo que compiten y lo que luchan. Otra vez en este torneo un partido igualado a 120 minutos y en la prórroga meten dos. No paran de competir, lo llevan en la sangre ese gen y nos van a obligar a estar a muy bien nivel para competir y poder ganar.

P: Liderados por una leyenda como Modric.

R: Que decir de Luka, un jugador increíble, Balón de Oro hace unos años y absolutamente top mundial. Alguno envidia como juega con 37 años (risas). Es el eje de Croacia y habrá que vigilarlo de cerca.

P: Ha compartido aventuras en categorías inferiores y Juegos Olímpicos con Luis de la Fuente, es de los futbolistas que mejor le conoce. ¿Necesitaba un triunfo como el logrado ante Italia?

R: Al final cada victoria es importante, estamos solo en su segunda convocatoria y vamos bien. La victoria de ayer nos ayuda a todos pero no hay ninguna duda. Estamos ante la oportunidad de ganar un título once años después y vamos a por él.

P: ¿Qué virtudes tiene como técnico?

R: Te llega el mensaje, la motivación que quiere transmitir, la ambición que genera y desborda es contagiosa. He tenido la suerte de estar con él en la sub-21 y los Juegos Olímpicos, en etapas muy exitosas. Ojalá se traslade ahora en la absoluta.

P: ¿Fue una liberación ganar a Italia?

R: Sí lo fue. Era un partido contra Italia y nos acordamos de las semifinales de la Eurocopa perdidas y también de la victoria de la último Nations League. Italia es siempre un rival complicado pero hicimos un buen partido.

P: Han pasado once años desde el último éxito

R: Y también la final contra Italia y los cuatro goles, el tanto de Jordi Alba, el de Silva de cabeza. Fueron grandes recuerdos, buenos momentos de la selección. No recuerdo bien donde estaba viendo la final pero ojalá volvamos a repetir eso en una Eurocopa y antes en una Nations League.

P: Lo recuerda bien, ¿también la final del Mundial cuando apenas tenía 12 años?

R: Pero ese partido si le preguntas a cualquier español futbolero e incluso el que no lo sea, se acuerda donde estaba en ese momento. Yo en mi casa con mis padres y mi hermano. Lo viví junto a mi familia.

P: Y ahora, ¿qué siente pudiendo ser protagonista?

R: Te sientes muy especial y sientes responsabilidad. Una oportunidad que tenemos tras once años, la tuvimos en la última 'Final Four' que desafortunadamente no pude estar pero me sentía parte del equipo. Es una oportunidad única.

P: De la 'generación de oro', ¿quien le marcó más?

R: Todos. Iniesta, Xavi, Busquets, Sergio Ramos y luego tener la suerte de haber podido coincidir con algunos de ellos. Jesús Navas es increíble. Poder aprender de ellos, de jugadores que han dado tantas alegrías al país, es único.

P: ¿Con qué consejo se quedó?

R: Simplemente con el de competir y seguir trabajando, meter siempre ganas porque todo continúa. Lo vemos ahora en Rodri y Aymeric que han ganado la Champions pero tienen otra oportunidad de ganar la Nations Leaguer. El fútbol siempre sigue, tiene memoria, poca, pero tiene memoria. Está en constante crecimiento y hay que seguir porque esto no acaba.

P: Rodri ha logrado ser gran protagonista del City en la conquista de la Champions y ejerce de nueve jefe de la selección.

R: Rodri es muy importante para nosotros tanto dentro como fuera, lo ha demostrado incluso cuando estaba Busquets aquí. Podían jugar juntos y en el Mundial lo hicieron. Ahora asume el rol que tenía Sergio, el que más le gusta y donde marca la diferencia. Es uno de los mejores jugadores del mundo y estamos encantados de tenerlo.

P: ¿Sienten que este título representa un punto de inflexión, el inicio de un camino?

R: Ojalá, es un título que la selección no tiene, es nuevo pero motiva igualmente. Es la oportunidad de llevarnos algún título y lo tenemos en la palma de nuestras manos. Depende de nosotros y vamos a ir a por él.