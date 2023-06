La gran ilusión de Jordi Alba

El de L'Hospitalet tiene la oportunidad de ser el encargado de levantar un trofeo oficial por primera vez en su carrera profesional Muy motivado y agradecido por su participación en la UEFA Nations League, lo está aprovechando al máximo

Jordi Alba se ha convertido, a base de trabajo y confianza en sus posibilidades, en el primer capitán de la selección española. Un privilegio que el exazulgrana está viviendo con mucha responsabilidad y el objetivo de aprovecharlo al máximo.

Si este domingo (20.45 horas), la España de Luis de la Fuente derrota a Croacia en la final de la UEFA Nations League, Jordi Alba, como capitán de la Roja, será el encargado de levantar el trofeo al cielo de Rotterdam.

Una imagen que, como es obvio, le hace una tremenda ilusión a Jordi Alba y más teniendo en cuenta que sería la primera vez que ocurriera en su carrera profesional, pues aunque ha estado en el grupo de capitanes, como en los dos últimos años en el FC Barcelona, no ha sido como primero y la Supercopa de España y la Liga la levantó, como correspondía, Sergio Busquets.

Habría que remontarse a su etapa de cadete en el FC Barcelona para encontrar un momento así, aunque lógicamente no comparable, y de ahí que la ilusión y la motivación sean máximas.

Su importante papel en la Roja

Jordi Alba se siente muy implicado con la selección española. Su descenso de protagonismo en el Barça no se ha trasladado a la Roja, Luis Enrique contó con el de L'Hospitalet y como titular en el pasado Mundial de Catar y De la Fuente no le citó en el arranque de su singladura como seleccionador, los partidos contra Noruega y Escocia, pero sí lo ha llamado para la fase final de la Nations League. No se lo esperaba y supuso una gran alegría esta citación.

Además, fue titular y a un gran nivel frente a Italia. Alba se lo dejó todo y tuvo una gran influencia no solo en el terreno de juego sino también en el vestuario, ejerciendo como capitán y concienciando a sus compañeros de la oportunidad que tenían delante.

El domingo se juega el puesto con el recién fichado por el Real Madrid Fran García. A sus 34 años, le ilusiona conquistar su segundo título con España, tras la Eurocopa del 2012 justo cuando acababa de firmar por el Barça. Marcó un gol en la final (4-0 ante Italia).

Y también contra los italianos le quedó la espina clavada de la derrota en la pasada Euro en los penaltis, a los que llegó como capitán, que privaron del pase a la final.

Centrado al cien por cien en la Roja antes que su futuro

Precisamente, ahora Jordi se encuentra en una situación parecida a la de 2012 pero a la inversa. Se acaba de desvincular del Barça y levantaría, si se cumple el objetivo de la victoria, el trofeo de la Nations League sin tener equipo ni conocer todavía su próximo destino.

Alba se centra ahora en la selección, está enfocado al cien por cien y después ya llegará el momento de sentarse con su familia y valorar las propuestas, que serán varias, que le trasladen sus agentes. Ahora, toca poder cumplir una grandísima ilusión.