Rodri, de héroe del City a líder de España

Semana grande para Rodri, que logró el gol en la final de la Champions y fue el mejor de la selección ante Italia Ha asumido con mucha naturalidad el rol de jugador clave en sus respectivos equipos

Vaya semanita. El sábado pasado Rodri marcaba el gol más importante en la historia del Manchester City, el que le dio su primera Champions en la final de Estambul, y ayer ante Italia en la semifinal de la Nations League fue elegido mejor jugador del partido (MVP) y se confirmó lo que ya todo el mundo preveía. Que está llamado a ser el nuevo líder de la selección española ocupando el vacío que dejó Sergio Busquets con su renuncia.

"Llevo un tiempo aquí, punto de madurez futbolística, que puede transmitir esto, chicos que empiezan y pisan grandes escenarios. Quiero emerger como figura que puedan respaldarse, puedan sentir tranquilidad y la debes transmitir tú dentro y fuera del campo. Tenemos ahora tres días para trabajar la parte mental.", aseguró justo después de jugar ante los de Mancini. Fue uno de los mejores en el partido. Casi todas las jugadas ofensivas empezaron por sus botas y estuvo omnipresente tanto en ataque como en defensa, donde es un jugador clave para De la Fuente.

Moldeado por Pep Guardiola, Rodri, como los buenos jugadores, es de los que hace mejor a sus compañeros. Juega y trabaja para que brillen los demás, aunque haya días en que lo toca llevarse todo el protagonismo. Pero el suyo es un liderazgo tranquilo, sin estridencias.

Es la prolongación de sus entrenadores sobre el césped, que ven en él a un futbolista de gran calidad y el termómetro para saber si el equipo va en la buena línia o no.

Además, está jugando con un nivel de confianza espectacular y ayer ante Italia incluso se atrevió a rematar en semi chilena después de un control con el pecho que hubiera significado el gol de la Nations League. Se fue alto por poco. En la jugada del gol, suyo fue el remate a portería porque a Rodri, si le dejas espacios, es de los que prueba el golpeo. Su gol rematando con el interior y de rosca en la final de la Champions es el mejor ejemplo.

Hace tiempo que es imprescindible en la selección pero no acabó satisfecho con su juego en el pasado Mundial de Qatar. Luis Enrique le hizo jugar de central y no se acabó de encontrar cómodo porque no es su posición. Fue una decisión revolucionaria en la que el entrenador asturiano buscaba tener una buena salida de balón desde atrás.

Por condiciones físicas y técnicas, Rodri puede jugar perfectamente en esa posición pero España lo perdió como centrocampista, donde se está rebelando como uno de los mejores del mundo, como bien le dijo Guardiola en el descanso en Estambul para que reaccionara ante una mala primera parte.

Celebración...y cautela

Rodri va de fiesta en fiesta. La del City por el triplete fue enorme y ayer también hubo alegría en el vestuario de España por estar de nuevo en una final. "Estamos a un partido de ganar, de hacer algo histórico. Las oportunidades se tienen para aprovecharlas. Hay que celebrarlo sabiendo que aún no hemos hecho nada", dijo después del partido.

El centrocampista advierte que en la final de domingo no lo van a tener fácil contra una Croacia que parece tener siempre mil vidas. Modric y compañía son incombustibles y un equipo con una capacidad de luchar espectacular. "Su gen competitivo increíble. Nunca se rinden. Lo vimos ayer y contra nosotros en la Euro. Es una virtud que tienen".