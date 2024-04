El Chelsea es un coladero

El Chelsea ahora ha concedido +57 goles en lo que va esta temporada, rompiendo el record en la que mas goles han concedido en una misma campaña en toda la historia del club por Premier League (1992-2024). Su peor registro en la historia era 55 en el 1995 y 1997. Ya no. Ahora son los de este curso, y aún faltan seis jornadas.

El Chelsea sufrió su primera derrota en nueve partidos, con cuatro empates y cuatro victorias. Aunque la categórica derrota por goleada frente al Arsenal caló hondo. De momento no se está clasificando para las copas europeas. Suma 47 puntos y está a 3 del Manchested United, el último de los que está ingresando en los torneos internacionales, en este caso la Conference League.

Al Chelsea que quedan seis partidos para intentar lograr un boleto para el plano internacional en el venidero ejercicio. Son cuatro encuentros de las próximas fechas y dos pendientes, uno que cumplirá ante el Tottenham (ex equipo de Pochettino) y frente al Brighton.

Pochetino no tuvo más remedio que hacer autocrítica tras la goleada ante el Chelsea: "Si queremos estar en una posición diferente la próxima temporada, tenemos que tomar decisiones. ¿Europa? Ahora es difícil ver el futuro, nos sentimos decepcionados. Si competimos como el sábado vs City está bien, si completamos como hoy no merecemos ir a Europa”.